Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EN EL CENTRO DE LA DIANA

El club de las primeras esposas

«Ya tuvimos suficiente. Ahora ayudaremos a las que vienen detrás»

Ana Suárez

Ana Suárez

Sábado, 25 de octubre 2025, 05:30

Comenta

(Aviso al lector: se hace spoiler).

Dicen que una persona solo se convierte en leyenda tras su fallecimiento. Pero hay unos pocos elegidos que ... lo son en vida, porque son tan auténticos que ni se parecen, ni se pueden reemplazar por nadie.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta por lluvias intensas y la llegada del primer aire polar el fin de semana
  2. 2 Un incidente sanitario moviliza a una UVI móvil y a la Policía hasta la biblioteca de Gabriel y Galán
  3. 3 Activo el escudo de la ciudad contra las bandadas invernales de estorninos
  4. 4 El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic
  5. 5 Absuelto por sufrir un brote psicótico el hombre que acuchilló a un padre y su hija en un garaje en la Chinchibarra
  6. 6 Iker Casillas, víctima de un robo de película en su propia casa: una trampa hizo caer a los ladrones
  7. 7 Desarticulada una red de falsificación de certificados para obtener residencia en España con sede en Salamanca
  8. 8 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas
  9. 9 Limitados los movimientos de compraventa de bovino por la dermatosis
  10. 10 En libertad los otros dos detenidos, madre e hijo, en la macrooperación antidroga con dos armas y cocaína intervenidas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El club de las primeras esposas