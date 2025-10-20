Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Once millones de víctimas

El divorcio de la derecha ha derivado en una lucha encarnizada entre PP y Vox por la custodia ideológica de 11 millones de almas

Alejandro Segalás

Alejandro Segalás

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:00

Comenta

El divorcio en España está a la orden del día y lo tenemos más que normalizado en nuestra sociedad. Pero esta ruptura en muchas ocasiones ... deja víctimas que no son culpables de que a sus padres se les acabara el amor o que después de décadas se dieran cuenta de que no encajaban. Sí, son los hijos. El divorcio es la retorcida pregunta de si quieres más a mamá o a papá llevada al extremo. Pues, aunque hay infinidad de ceses de la convivencia, hay uno que tiene 11 millones de víctimas colaterales. Se trata de la ruptura de la derecha española que ha derivado en una lucha encarnizada por la custodia de 11 millones de almas entre el PP y Vox.

