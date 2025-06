Autovías de impacto

Comenta Compartir

Hace unos meses se hizo viral en redes sociales un vídeo de poco más de 12 segundos de una calle por la que pasaba la frontera que divide a Francia y Mónaco. El lado francés era una vía llena de baches y de lo más parcheada, mientras que en el lado monegasco se trataba de un tapete de alquitrán por el que daba hasta cosa pasar con el coche para no estropear nada de esa idílica carretera. El vídeo también era impactante al ver las lujosas casas monegascas con las viviendas casi en ruinas del lado galo, aunque eso tiene que ver más con la renta media del ciudadano que otra cosa.

Pues es impacto fronterizo en las carreteras se ve perfectamente en las vías salmantinas. Es salir del límite provincial salmantino y el conductor pasa a ver cómo en cuestión de segundos, tras pasar al cartel del nuevo país o nueva provincia, comienza una vía 'monegasca' lisa, sin baches, sin mil parches que ya no sabes ni dónde está línea discontinua… Hay que recordar que Salamanca no comparte linde con ningún principado glamuroso y lujoso como Mónaco, sino que las provincias a las que das ese salto en el tiempo y en la inversión de las autovías son Zamora, Valladolid, Ávila y Cáceres. No son un idílico punto de la costa azul, pero cuando pasas de la destartalada red de autovías salmantinas a sus dominios sientes una sensación a caballo entre la tranquilidad por los bajos de tu coche y de rabia por ver que el Gobierno nos tiene marginados con un mantenimiento de autovías que rivaliza con el de Burundi o Burkina Faso.

Pero es que este efecto también tiene el efecto inverso, que es todavía más perjudicial, añadiendo que la imagen que damos nada más llegar a territorio charro es de abandono. Si subes por la ruta de la plata, que en los tramos cercanos a Béjar y Guijuelo está peor que cuando inauguraron ese camino los romanos, y te adentras en el sur de la provincia comienza el festival de baches y de una carretera con ocho tonalidades de negros tras los estragos del parcheado. El que no conoce muy bien el abandono estatal a esta provincia en los últimos años se pregunta qué han hecho los salmantinos en otra vida para merecerse este calvario circulatorio. 'Pues si no te gusta ese tramo, te vas en tren', me podría decir algún miembro del Gobierno o militante del PSOE que ya no sabe cómo defender esta locura de legislatura. Pues no, querido camarada, no puedo ir en tren. Al menos hasta 2042 habrá que esperar para que la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata esté operativa y esto, si no se descarta antes su ejecución, por falta de demanda. Es demencial. España vaciada no, España asfixiada y cansada de tanto listo,

Otro golpe de imagen vía carretera se llevan los portugueses cuando entran a España y circulan por la A-62 entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Los vecinos lusos, siempre menospreciados por muchos que desconocen lo que es Portugal de verdad, se llevan las manos a la cabeza conduciendo en su 'entrada a Europa'. Bromearán entre ellos diciendo que están los españoles, en concreto los salmantinos, para hablar de avance o no avance de un territorio con estas cochambrosas carreteras.

El caso es que entre putas, cocaína, fachosfera, jueces fachas y demás escándalos de corrupción y vicio la casa por barrer y las carreteras por reparar, haciendo que el día a día de los salmantinos, que es lo que de verdad tiene en cuenta el votante, sea más horrible que en otras provincias. El progresismo también es no ir tener que ir en carreta por unos caminos de cabras. En lo que han tardado ustedes en leer esto cientos coches en la vías salmantinas se han comido un bache.