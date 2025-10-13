Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

ESCRIBE O REVIENTA

El apache incorrecto

Solo buscamos decir lo correcto para no arriesgar nada. En lugar de debatir ideas, se compite por parecer más moral

Alejandro Segalás

Alejandro Segalás

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:00

El periodismo siempre ha sido una profesión de riesgo, pero es que ahora mismo es un campo minado. Ni se imaginan lo complicado que es ... completar esta columna cada lunes sin ofender a algún colectivo, tribu, comunidad, rebaño o grupo político. Pulsar el teclado es como jugar al buscaminas. Unas teclas mal pulsadas y todo salta por los aires.

