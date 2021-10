Esta pródiga España

SE nos olvida que el cambio empezó con la Ley para la Reforma Política, que dispuso que la soberanía reside en el pueblo (no en el Caudillo). Fue refrendada por más del 94% de ese pueblo. Y ayer se cumplieron 43 años desde que el Congreso aprobó la Constitución Española, la única históricamente de consenso. El 6 de diciembre siguiente, 92 de cada 100 españoles, la ratificaba. ¿Dónde está hoy todo ese inmenso caudal de concordia y de patriotas que querían ser ciudadanos libres y tener una Carta Magna propia de una democracia avanzada? Repito, el 94,17 % favorable a la ley reformadora, defendida machadianamente por Adolfo Suárez, concluyendo “ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito”. A la Constitución dijo SI el 91,81%. Hay encuestas, para mí de ingrato resultado, sobre lo que arrojaría hoy un referéndum entre los que no habían nacido, como Ione Belarra, o eran menores, como Pedro Sánchez, que tenía 6 años. Entre ellos está la España manirrota, en la que cada generación se lleva por delante lo que hicieron sus mayores, aunque sea formidable; la que gusta de imponer sus propias normas arrasando el pasado; la que despecha lo mejor de lo que ha heredado; la que no respeta ni las “verdades madre” de Cánovas; la que ridiculiza el patriotismo, aunque sea constitucional. Es en fin, la España del despilfarro, que retorna a las dos Españas, y al intento de aniquilación del adversario. Y este viejo y nostálgico constituyente, que escribe frente a un madroño, próximo al amplio ventanal abierto a la dehesa, reflexiona sobre el futuro amargor o dulzura de las bayas que ya cuajan sus ramas.

Cuarenta y tres años del día en que este modesto diputado de provincias, recogió en el ejemplar del Boletín Oficial de las Cortes que reproducía el texto constitucional, comentarios manuscritos y firmados de sus Ponentes. Su relectura conduce a la melancolía. Pérez Llorca escribió “que no perdamos esta ocasión”, y uno cree que la estamos despilfarrando. Gregorio Peces Barba puso “Con esperanza en el futuro democrático”, y se nos está agotando. El entrañable Gaby Cisneros anotó : “En la serena confianza de que este papel sirva para exorcizar los viejos demonios familiares”. Pero esos demonios han vuelto, el amarillento BOC no le ha valido a ningún exorcista, y quien intentó secuestrarle es ahora “hombre de paz”. Si, Gabi, sí. Los tiros que recibió tu abdomen, te los dieron quienes ahora son excarcelados y homenajeados para que tantos como tú y los 850 compatriotas asesinados por ETA, descansen en la paz de los cementerios, donde -eso si -, podemos llevarles unas flores mañana, festividad de los Difuntos.

¿Tienen ustedes curiosidad por lo que me firmaron los dos ponentes catalanes? Miquel Roca, un escueto pero elocuente “Esta vez, si”. Pues no, Miquel, esta vez tampoco. ¿Y el nacionalista y comunista Jordi Solé Tura?: “En la esperanza de que esta Constitución dure muchos años y haga realidad la democracia y la autonomía en toda España”. Allá donde esté, ¿sabrá que hoy le expulsarían de cualquier partido soberanista por nombrar a la odiada España, y por desear solamente autonomías? No vivió para contemplar - supongo que horrorizado -, a los nocivos sucesores del templado Tarradellas, y la proclamación de la República independiente de Cataluña. En su memoria, y con melancolía hoy agudizada, concluyo con los hermosos versos de su coterráneo Salvador Espriú sobre Sepharad (España en lengua hebrea): “Que la lluvia caiga poco a poco en los sembrados/ y el aire pase como una mano extendida, / suave y muy benigna sobre los anchos campos. / Que Sepharad viva eternamente/ en el orden y en la paz, en el trabajo, / en la difícil y merecida libertad”. Solamente me atrevo a añadir, con saludable escepticismo, que así sea.