Enanos y corderitos

En el circo en que han convertido al PP desde los tiempos de Mariano “Tonetti” Rajoy, los enanos no paran de crecer mientras las gradas se vacían de espectadores, cansados de un espectáculo insulso, sin programa de actuaciones, y con las fieras convertidas en corderitos que entran, como tontos, al matadero electoral para alborozo del gobierno del caos que dirigen, con puño de hierro y beodos perdidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y todo, en mitad de una mega-crisis sanitaria que nos tiene contra las cuerdas. Y lo que nos queda...

Y estábamos con la boca abierta, de asombro y de rabia, ante las demenciales y autodestructivas actuaciones de Pablo Casado y su cohorte de pusilánimes, encabezada por García Egea, Gamarra o Maroto, cuando vemos empezar a incendiarse las bases regionales y provinciales de un partido que no está viajando al centro, sino a la esquizofrenia, pues el PP, ahora mismo, no tiene ni orden ni concierto, ni a nadie con personalidad e ideas al volante. Y aún más grave: sin la necesaria responsabilidad política que se le supone a un partido de gobierno como es el PP, y con el peso electoral que aún posee y en el que se incluye mi voto, aunque a este paso me excluirán como a tantos, “cayetanos” y no “cayetanos”...

Lo que el PP necesita es un líder, y Pablo Casado ha demostrado no serlo, y una cúpula fuerte, lúcida y sin complejos, sobre todo sin complejos, pues son estos los que definitivamente han machacado al Partido Popular hasta llevarlo al borde de la extremaunción.

No es ni medio normal que en la difícil situación que vive la sociedad española, con un atroz problema de gestión socio-sanitaria y económica, los partidos, como ahora es el caso del PP, inicien una batalla sólo por los sillones, y menos en provincias, ergo paletos, o en regiones, ergo caciques.

Es el momento idóneo para que las bases reclamen unión, seriedad y eso que suena tan manido pero que es justo lo que significa: la batalla de las ideas. Porque el PP -como el PSOE “clásico”- tiene la cabeza hueca. Están a por uvas.