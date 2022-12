En pleno futuro

Ya está aquí la Navidad. En nuestra ciudad hay un símbolo que será más o menos polémico o querido y que se une a la iluminación y a la ornamentación básica y típica, la Nochevieja universitaria, que está consiguiendo año a año reunir a una mayor cantidad de jóvenes de buena parte el mundo, que llenan la Plaza Mayor, primero, y cada rincón, bar o local de copas durante la noche. Los hechos que dan relevancia a una ciudad pueden ser diversos, aunque los puristas pretendan que solo sean aquellos que consideran de mayor arraigo o tradición. Salamanca tiene vocación internacional y su dependencia del turismo necesita de acciones que le generen repercusión, cuanta más mejor. Por eso me gusta posicionarme a favor de quienes hacen, como primer paso, y, si hacen algo bueno, tanto mejor.

Son ya muchos los años que se viene celebrando como evento estructurado, y reconocido, aunque creo que se le podría sacar aún mayor rendimiento. Me consta que se han recibido ofertas en el consistorio para darle un carácter que favorecería esa repercusión antes aludida: más internacional. Entiendo a quienes se quejan por la suciedad que genera, el ruido y estrés en el centro. Claro que, como una ciudad universitaria, no es algo que no esté en el día a día, entre jueves y sábado casi cada semana, por más que sea de menor intensidad.

Eso no resta credibilidad a otras opciones de enorme valor. Hoy, por ejemplo, LA GACETA organiza un evento que es el reflejo del trabajo bien hecho, del talento y de la modernidad, todo ello con sabor genuinamente salmantino. La universidad estará representada por Juan Manuel Corchado, que ha conseguido la excelencia en el desarrollo tecnológico desde su cátedra a través de los proyectos que se llevan a cabo en la plataforma BISITE, mientras que el mundo del emprendimiento tendrá dos caras, la de Mario Vicente y la de Claudio Mogilner, experto en aplicar la tecnología a la comunicación. Vicente, además, es un inversor de reconocido prestigio en el ámbito de las startups, cuyo último éxito, aun en ciernes, es la primera red social para médicos MEDITY.

Y todavía estamos ante los primeros pasos de un proyecto más que novedoso, REDACTA.ME, puramente local, que tiene como objetivo ayudar a los profesionales de las redes a generar contenido escrito de calidad, mediante la Inteligencia Artificial aplicada al lenguaje y a la redacción de textos, aunque parezca increíble creerlo. Solo espero que no sea utilizada por quienes tenemos que ser defensores de la maravillosa lengua española, ese elemento vertebrador que nos permite nada menos que comunicarnos, ahora más si cabe después del acuerdo entre el Ayuntamiento de Salamanca, la USAL y el gobierno de España para impulsar el Centro Internacional del Español, aquí en Salamanca. Su sitio.