En defensa de Isaías Táboas, el de Renfe

Me veo en la obligación de salir en defensa de Isaías Táboas, el presidente de Renfe. Leo un día sí y otro también en LA GACETA lo que se califica como maltrato de esta empresa a Salamanca. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que somos unos desagradecidos. La magnanimidad de don Isaías es de tal calibre y magnitud que no sabemos apreciarla en lo que realmente vale. Pero, ¿acaso no hay dos frecuencias diarias para viajar de Madrid a Salamanca y viceversa en Alvia y por la vía rápida de Medina del Campo? Es verdad que aún no se han recuperado todas las frecuencias que había antes de la pandemia, pero ¿a quién importa eso? El señor Táboas y su equipo podían haberlas suprimido todas, como pasa con el tren nocturno a Lisboa y, sin embargo, no lo ha hecho. Loado sea entonces don Isaías. También nos quejamos de los retrasos continuos y de los fallos técnicos de los trenes. Ya digo, somos desagradecidos. ¿Acaso no es mejor tener tren, aunque se retrase y se rompa un día sí y otro también, que no tenerlo? Quejicas y llorones que somos. Otro ejemplo: en los de media distancia que van por Ávila nos quejamos también de cómo está el material rodante y los vagones, porque, cuando llueve, hay goteras, entra el agua y los viajeros se tienen que cambiar de asiento para no mojarse. Pero, vamos a ver, eso solo sucede si llueve; lo grave sería que pasase cuando no llueve y, que yo sepa, eso no ha sucedido todavía. Además, hasta el momento no ha habido usuarios que hayan fallecido por ahogamiento.

Renfe, bajo el mando de don Isaías, funciona fantásticamente. Un ejemplo: todos son facilidades para sacar los billetes y abonos por los medios más modernos. Su página a través de internet es de lo más fácil e intuitiva, funciona perfectamente, un par de pasos y como mucho en dos minutos ya está. Otro tanto sucede con la aplicación de Renfe: es lo más sencillo del mundo. Y si no lo es, la culpa es de los usuarios, que no están duchos en eso de internet. Reto a cualquiera a que compruebe lo fácil que es entrar en su página y aplicación y sacar los billetes. Eso sí, siempre y cuando funcionen, porque no vamos a pedir que estén operativas los 24 horas de cada día y todos los días del año. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Y luego viene lo de las tarifas. El 1 de julio entró en vigor un nuevo sistema de precios y todo son ventajas para el viajero. Es mentira que se haya producido un tarifazo y una importante subida del coste de cada viaje.

Lo que hay son más facilidades para el usuario, aunque, si digo lo que pienso del “taboazo-tarifazo” me sería de aplicación el Código Penal. Siga usted así, don Isaías. Renfe va camino de retroceder medio siglo. Y no solo en Salamanca.