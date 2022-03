El maestro Penella y “El gato montés”

Ramón Ruiz Alonso nació en Villaflores el 14/11/1903 y junto a sus hermanos José, Angel y Ricardo, estudia en los Salesianos de San Benito, coincidiendo en el curso de 1908 con José María Gil Robles. Trabajador tipógrafo en “El Debate” es enviado a Granada para poner en marcha “El Ideal” el 08/05/1932, escribiendo junto a su primer director Pedro Gómez Aparicio. Diputado a Cortes acude a las sesiones con el mono de trabajo de tipógrafo. Sobre la muerte de García Lorca no se ha probado que fuera él quien efectuara la denuncia. Fue la persona que, estando adscrita al Gobierno Civil, cumplió la orden dada por el teniente coronel Velasco, de la Guardia Civil que, por ausencia sustituía al Gobernador, de que llevara detenido al poeta desde la vivienda de los hermanos Rosales, donde se había refugiado, hasta el Gobierno Civil, encargo que cumplió el 16/08/1936.

En 1929 Ramón Ruiz Alonso contrae matrimonio con Magdalena Penella Silva (04/05/1907 + 23/07/1974), hija del músico y compositor Manuel Penella Moreno, (casado con Enma Ricardina Silva Pávez), siendo padres de 5 hijos: Manuela “Enma Penella” (02/03/1931 + 27/08/2007), Elisa Rosario Valeriana Angustias Francisca de la Santísima Trinidad “Elisa Montés” (1/12/1934) y María Teresa Marta “Terele Pávez” (29/07/1939 + 11/08/2017). No se dedican al mundo del espectáculo Ramón (20/03/1934 + 1937) y María Julia (1937 + 07/2017).

Las tres hijas artistas renegaron del apellido Ruiz: Enma utilizó el del abuelo materno, Terele el segundo de la abuela materna y Elisa el Montés del Gato.

Ruiz Alonso vuelve a Salamanca en 1937 colaborando en la Comisión de Prensa y Propaganda y a la muerte de Franco se exilia en casa de su hija María Julia en el 3576 Llear Lake de Las Vegas 89030 Nevada hasta su fallecimiento en 1978. Sus restos son repatriados el 17/10/1982 a la Sacramental de san Justo, junto a su esposa, que es quien figura en la lápida.

La ópera “El Gato Montés” del maestro Penella se estrena en el teatro Principal de Valencia el 22 de febrero de 1917 con un éxito apoteósico, sobre todo por su pasodoble que se hizo rápidamente popular. El autor fue sacado del teatro a hombros y llevado hasta su domicilio a los acordes del que iba a ser el celebérrimo pasodoble, todavía hoy interpretado en los festejos taurinos o en conciertos de orquestas y bandas como pieza obligada en su repertorio. Sigue siendo costumbre su interpretación para el paseíllo de los toreros al salir al ruedo. Llevó la obra en su gira americana introduciéndola en los países sudamericanos y lo que es más difícil consiguió su permanencia en la cartelera del Park Theatre de Nueva York durante 10 semanas en 1920, con actuaciones de Pastora Imperio y Concha Piquer.

Pese al arrollador triunfo no queda rastro de la obra, ni aparece el libreto por parte alguna (Penella fue el único compositor español también autor de sus libros) y no se sabe si se llevó a cabo alguna grabación de los números musicales, excepto el conocido pasodoble. Sabemos que se registró en 1940, 1952 y 1954 en discos de 78 r.p.m. reproducidos luego en microsurcos. No se conoce publicación, ni existe edición alguna que nos permita conocer el primer éxito de un autor que luego tuvo tantos.

Se afincó en Barcelona en los últimos años de su vida y le sorprendió la muerte en Cuernava en Méjico, a donde había acudido para supervisar y dirigir la parte musical de una película basada en su “Don Gil de Alcalá”, estrenada en Barcelona en el teatro Novedades el 27 de octubre de 1932, con la peculiaridad de que la parte orquestal está escrita sólo para cuerda. Coincidió el 24 de enero de 1936 cuando el éxodo de catalanes se intensificó ante la entrada de las fuerzas nacionales en Barcelona, preludio de la finalización de la guerra civil.

José Tamayo en la “Antología de la Zarzuela” puso el pasodoble en escena con una coreografía de toreros y capotes y también “La linda tapada” de ambiente salmantino.