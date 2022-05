El espantapájaros inservible

SÁNCHEZ visita Andalucía para apoyar a su candidato torero, el señor Espadas, que está a punto de hacer un Cagancho en La Maestranza. Puede ocurrir como en Castilla y León, que cada vez que aparecía por aquí le quitaba diez mil votos al pobre Luis Tudanca. Los comicios andaluces llevan camino de desembocar en un resultado para Juan Manuel Moreno semejante al cosechado por Alfonso Fernández Mañueco: mayoría holgada pero necesitada del apoyo imprescindible de Vox. Sería el segundo pacto PP-Vox en España y pillaría ya a la gente vacunada. Aquí llevamos tres meses desde la votación y más de un mes desde la investidura y todavía no se ha hundido el mundo, ni se persigue a los homosexuales por las calles ni se han abierto campos de concentración para los inmigrantes.

Lo único que han hecho los de Vox en Castilla y León es buscar desesperadamente a especialistas para los altos cargos que les han correspondido en el Gobierno de coalición, y han tenido incluso que rebuscar entre la vieja guardia del PP para completar los organigramas. La única salida de tono, hasta el momento, la protagonizó el viernes en Salamanca el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, cuando anunció su intención de hacer oídos sordos a la orden de la Unión Europea de controlar la tuberculosis bovina en Castilla y León. El sucesor de Jesús Julio Carnero da un giro a la política de control sanitario y concede una tregua a los sufridos ganaderos, para repensar estrategias y aflojar de paso un poco la soga.

La campaña contra la tuberculosis lleva tiempo haciendo aguas, y no sería descabellado buscar alternativas... si no fuera porque Bruselas obliga, y salirse del carril puede salir muy caro. El campo castellano y leonés recibe entre ochocientos y novecientos millones de euros anuales de la PAC y esa financiación, clave para la supervivencia de agricultores y ganaderos, no puede ponerse en peligro por cualquier ocurrencia del consejero de turno.

Tampoco resulta tan grave el asunto si pensamos que Vox ha pasado de defender la salida de la Unión Europea a matizar las políticas en la lucha contra la tuberculosis bovina. No era tan fiero el león como nos lo habían pintado.

A Sánchez y Espadas les encantaría que la tropa comandada por Juan García-Gallardo montase un espectáculo en Castilla y León, para lanzar a los medios de comunicación sanchistas como lobos sobre el escándalo. Solo así podrían recuperar el valor del espantapájaros del “¡Que viene la ultraderecha!” y conseguirían movilizar a la izquierda andaluza, que no ve manera de hincarle el diente a la gestión de Moreno Bonilla. En cuarenta meses, la Junta andaluza del PP y Cs ha bajado los impuestos, ha simplificado la burocracia, se ha convertido en un gobierno amigo de los empresarios inversores, ha ‘desideologizado’ la Administración y ha conseguido sacar a la comunidad del furgón de cola del empleo y el crecimiento.

A eso hay que añadirle el espectáculo de la corrupción, que ha vuelto en precampaña con cadáveres exquisitos saliendo de los armarios: en los próximos días desfilarán ante el Tribunal Supremo todos los representantes de la vieja guardia de los EREs, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, entre otros ilustres, para intentar explicar qué fue de aquellos casi setecientos millones de euros de ayuda a los parados que desaparecieron entre las paredes de los clubes de alterne y las montañas de cocaína. El Gobierno sanchista acaba de anunciar que aumenta los fondos destinados al PER andaluz, pero no parece suficiente como para frenar la debacle que se avecina para el PSOE en las andaluzas.

Si Vox no mete la pata en Castilla y León y el inquilino de La Moncloa sigue acudiendo a Andalucía para ser abucheado allí por donde pasa, el 19 de junio puede convertirse en otro gran paso hacia el final del sanchismo.