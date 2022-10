El cáncer de mamá

En la semana de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, investigadores salmantinos han hecho públicas sus quejas ante la falta de financiación que van a sufrir muchos de sus actuales programas que no van a renovarse. Con una diferencia de horas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una nueva línea de ayudas a la hipoteca para familias con rentas medias y bajas, asegurando que serán ágiles y sencillas para los ciudadanos que lo soliciten.

Vamos por partes. Las ayudas sociales son necesarias, especialmente en un momento de enorme dificultad para muchas de esas familias a las que se refirió Mañueco en su comparecencia pública, de modo que puede no entenderse una crítica al respecto. La cuestión es que ya sabemos el resultado final. Primero, porque hay que estar informado, y no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el acceso a la información. Y después, porque solicitarlas supone dejar algo del día a día: horas de trabajo, niños, actividades extraescolares, casa, comidas, cenas, compra; eso si no se ha estropeado el coche o la lavadora, o si no hay un mayor o un dependiente al que atender. Menos mal que con una llamadita al 012 el dinero estará en la cuenta de los ciudadanos castellanos y leoneses que lo necesiten...

No creemos ni una sola de las palabras de nuestros dirigentes políticos, porque no conocemos a nadie que haya tenido una experiencia que se parezca a lo que nos explican frente a los medios de comunicación, igual que casi ninguno conocemos a alguien que haya sido premiado por una lotería, y eso que la oferta es amplia. Lo que sí es una realidad es que la investigación es prescindible para la clase política. Se recorta a la primera y como primera medida, porque los investigadores son un grupo menos nutrido, que no tiene gran visibilidad y cuyas quejas quedan en el entorno de los medios y poco más.

Las medidas que se anuncian buscan un mayor impacto, llegar a más votantes. Bueno, las noticias, que es la cuestión, no que las ayudas sean realmente efectivas.

Las mujeres que ahora padecen la temible enfermedad del cáncer de mama poco podrán beneficiarse de lo que estén investigando nuestros maltratados científicos en la actualidad. La cuestión es ayudar a las hijas e hijos de esas madres cuya probabilidad sube por su genética y que ahora están sufriendo el cáncer de mamá, y quien sabe, si en unos años, no será el suyo propio.

A esas niñas y a esos niños es a los que hay que asegurar un futuro con más y mejores opciones de cura. Solo que para tal objetivo hay que invertir hoy. El problema es que a los políticos les preocupa lo que ocurra en los próximos dos o tres años, a lo sumo. Además, los niños no votan, así que para qué investigar, si eso no va a reportarme más votos. O al menos eso es lo que parece, como pasa con la lotería.