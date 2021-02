El amor del siglo XXI en tiempos de Covid

Se acerca San Valentín y aunque ya se sabe que el mundo anda repartido entre los que lo celebran con devoción y los que se jactan de no hacerlo porque les parece una cursilería supina, en tiempos de COVID cualquier excusa es buena, aunque haya que volver a casa (si es que no se comparte) mucho antes de la hora en la que Cenicienta se convertía en calabaza. Sucede que mientras muchas parejas no han soportado el confinamiento y hartas de convivencia han acabado separando sus destinos y llenándolos de otro tipo de actividades alejadas del amor y el compromiso (algunas han acabado tan hartas que no quieren saber nada de relaciones de ningún tipo y optan por entregarse al teletrabajo en cuerpo y alma), los solteros y libres -o algunos casados díscolos de siempre- están como locos por arriesgarse a pillar el COVID gracias al amor o mejor dicho al sexo. Así, las aplicaciones para llenarse la agenda -y hasta la cama- se multiplican como los panes y los peces y las hay para toda suerte de personalidades y condiciones. Incluso los ricos y famosos tienen la suya. Y no me refiero a las internacionales, que llevan años funcionando a la medida de cada cual, sino a las que operan en España y ponen en contacto a toda suerte de necesitados de amor y sobre todo de pasión. Supongo que los ricos tendrán mil y un espacios donde encontrarse pero ¿qué sucede con los tortolitos fugaces con menos posibles e incluso con los más jovenzuelos, que si antes no podían darle rienda suelta a sus instintos en la casa de sus padres ahora menos todavía? Bien, pues resulta que también hay páginas web para enseñarles el lugar donde solazarse a aquellos que andan buscándolo desesperadamente porque no cuentan con él, no pueden pagárselo o prefieren arriesgarse fuera del hogar. O mejor dicho, existe una, muy precisa, que desvela todos los escondites posibles e imposibles de toda España, para celebrar el amor o mejor dicho el sexo. La página en cuestión se llama mispicaderos.com y he revisado lo que ofrecían en concreto en Salamanca y he descubierto que aparecen ¡¡“307 picaderos y sexcondites donde practicar sexo”!!

Por si fuera poco, ya de paso ofrecen la posibilidad de registrarse en buscapecados (que supongo que será una especie de Tinder) y conocer gente en los alrededores de la provincia, para “relaciones estables, encuentros casuales, amistad, sexo a escondidas... Esos 307 sexcondites se reparten entre parques, caminos, parkings, descampados, aseos, miradores, áreas de descanso, calle, carreteras, zonas en construcción, edificios abandonados o no, polígonos industriales, cementerios y hasta aparece una ermita... ¿Qu si la página se ha abierto durante la pandemia? Pues lo desconozco, pero de lo que estoy segura es que este 14 de febrero de 2021 muchos “enamorados” van a celebrar San Valentín en alguno de los ¡18.527! sitios para, ejem, “quererse”, que aparecen en ella. El amor del siglo XXI en tiempos de Covid.