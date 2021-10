Del “te falta calle” al “ni tan mal”

ME cuentan algunos amigos que presumen de estar a la última en lo que respecta a tendencias y “moderneces varias” que, entre los más jóvenes, esos a los que Pedro Sánchez quiere camelar con bonos diversos, son de uso frecuente en estos días dos expresiones: “Te falta calle” y “ni tan mal”. Si no cuelas alguna de ellas, o las dos juntas, una o varias veces en la conversación, no estás a la última. En mi afán por subirme al carro de la modernidad, he decidido incluir ambas frases en varios pasajes de esta columna. Por ejemplo, si me dirigiera a Pedro Sánchez, está claro que diría eso de “te falta calle”, pidiendo perdón por el tuteo previo. Por mucho que los nuevos jefes de La Moncloa decidieran cambiar de estrategia desde mediados del verano y poner al “presi” a nivel de calle, visitando, por ejemplo, las zonas de Ávila afectadas por el fuego o la isla de La Palma, es evidente que no logra conectar con el ciudadano medio. Resulta lejano y antipático. Anda además, como los anteriores presidentes del Gobierno, alejado de la realidad. Vamos, que le “falta calle” .

Prácticamente a cada acto que acude nos sorprende con una ocurrencia nueva. Primero que si el bono para el alquiler, después que si el bono cultural, para los que cumplan 18 años en 2022: “Ni tan mal”, supongo que dirán algunos de los que se consideren potenciales beneficiarios de ambos instrumentos. Así, de entrada, veo dos problemas que, a buen seguro, serían más si nos metemos a analizar el asunto con detalle. El primero de ellos es que ambos bonos o cheques están poco definidos, por lo que hay que esperar para ver cómo se articulan. Y, el segundo, es el dinero que va a hacer falta para estas y otras medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos del año que viene. Porque, promesas hay muchas, pero el dinero es escaso y la recaudación mucho me temo que va estar muy alejada de los cálculos del Gobierno. La inflación acecha y las repercusiones sobre la actividad económica de la subida de los precios de la energía y el aumento del coste de las materias primas van a ser importantes.

Y, luego, hay un tema más de fondo. Resulta sospechoso lo del bono cultural y su relación con los dieciocho años y 2022. ¿Acaso piensa Sánchez adelantar las elecciones? Con él no habría que descartarlo. Al final, el sanchismo y todos los partidos que están a su izquierda compiten en gran medida por el voto del mismo electorado. A medida que se aproximen las elecciones llegará un momento en el que tendrán que “partir las peras”, porque el árbol al que van a recoger su cosecha de votos es el mismo. ¿Cuándo será eso? Los unos y los otros van a reivindicar que estas medidas populistas y electoralistas, si es que finalmente se ponen en marcha y funcionan, han sido cosa suya. “Ni tan mal”.