¿Cuándo estallará el Gobierno?

Los dos grandes grupos que componen el Gobierno solo están de acuerdo en dos puntos: el primero, que el poder debe ser cosa de ambos y durante el mayor tiempo posible; y el segundo punto que comparten es que, estando de acuerdo en el punto primero, andan en desacuerdo en todo lo demás. No es la primera vez que lo escribo y me temo que tampoco será la última.

Al hilo de lo anterior, también he puesto blanco sobre negro que lo que nos falta por saber es cuándo se romperá la coalición que forma el Gobierno actual y el momento exacto en el que este saltará por los aires. Porque ambos grupos, el capitaneado por Pedro Sánchez y el articulado alrededor de Podemos, en el que incluyo a Yolanda Díaz, luchan por una parte del mismo electorado de izquierdas y se van a poner a parir durante las campañas electorales, por lo menos la correspondiente a las generales. ¡Lo que tendremos que oír y escuchar en el futuro procedente de todos esos y esas que se sientan ahora juntos alrededor del Consejo de Ministros!

La excusa de la ruptura será cualquiera y también lo de menos, porque se tratará tan solo de eso, de una excusa de cara a sus votantes. Tampoco me cabe la menor duda de que ambos se culparán mutuamente de la ruptura. Ahora bien, el pasado inmediato se encuentra muy cerca y vivo en el recuerdo, o debería estarlo. Recuerdo todos los proyectos de Ley que se han remitido desde el Consejo de Ministros a las Cortes, o los Reales Decretos que se han aprobado por el Gobierno en los últimos años y ya veo la operación de unos, los de Sánchez, y de los otros (los morados) diciendo que yo no he sido, que eso (cualquier asunto) era cosa de los otros.

Y esto no debería “colar”, porque Gobierno no hay más que uno, aunque pueda ser trino en sensibilidades: la de Sánchez y los suyos, la de Podemos, capitaneados en la sombra por Iglesias, y la de Yolanda Diaz con su proyecto político. Y, para fundamentar mi anterior afirmación recurro a la exposición de motivos de la vigente Ley del Gobierno, que data de 1997. En uno de sus párrafos dice que son tres los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno y el segundo es justamente “la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros”. Más claro, imposible.

Dicho de otra manera, que Nadia Calviño, Teresa Ribera, Margarita Robles y Luis Planas, que pasan por ser “los moderados”, también son responsables de la Ley denominada de “solo sí, es sí”. Y eso es tan solo un ejemplo, porque se podrían poner muchos más entre los disparates y chapuzas que ha perpetrado el actual Ejecutivo. Los que hayan sido miembros de este equipo de Pedro Sánchez tendrán que cargar en el futuro con este “sambenito” que no va a ser fácil de llevar, ni para los/as unos/as, ni para los/as otros/as.