Compartir la basura

Desde hace algún tiempo vengo compartiendo en twitter fotografías de Salamanca, orgulloso de vivir en una ciudad tan hermosa. Aunque no soy fotógrafo, existen en Salamanca rincones tan espectaculares, que algunas de esas fotos quedaron preciosas. La gente que me sigue ha aumentado considerablemente la ración de likes con respecto al contenido que habitualmente compartía: discos, libros, películas y goles del Madrid. En distintos mensajes privados, gente lejana, que nunca visitó la ciudad me comentan las ganas que tienen de conocerla.

Es obvio que hay lugares en la ciudad que provocarían rechazo. Me refiero a esos rincones descuidados y abandonados, llenos de suciedad y basura. Los evito por pudor y por no dar una mala imagen de Salamanca a quien vive lejos.

Pero mira por dónde, hace unos días, alguien ha empezado a contraprogramarme acordándose de esos lugares. Lo primero que ha compartido es un basurero en La Alamedilla. Concretamente en el apeadero de las vías del tren. Un nido de ratas, que efectivamente, cuestiona la Salamanca culta, bella y limpia que con tanto orgullo promocionábamos los que compartimos con nuestros amigos foráneos esas imágenes hermosas de la ciudad.

Lo curioso es que quien comparte esas imágenes es nada menos que el mismísimo alcalde de Salamanca, García Carbayo. Menos mal que en Semana Santa se ha tomado un descanso. Supongo que Carbayo, o quien le lleve las redes sociales, ha entrado en modo campaña electoral, y como la consigna es “centrémonos en Sánchez, a ver si le hacemos creer al rebaño que es él quien se presenta a las municipales” y parece que ese rincón de las vías del tren le tocaba barrerlo a Sánchez, ha creído pertinente que el fin (arañar unos votos) justifica los medios (mostrar Salamanca convertida en un estercolero). Con lo bien que hubiera quedado limpiándolo y pasando la factura a quien corresponda.

Confío en que el resto de candidatos a las municipales no comiencen a compartir otros repugnantes basureros, parques descuidados, baldosas levantadas y el resto de lugares infectos, que también se pueden localizar en distintos lugares de Salamanca, muy especialmente en ciertos barrios (podría hacerles un itinerario bien puerco) o en esos rincones que le anotan con detalle a nuestro alcalde en los comentarios a su tuit.

Lugares, por cierto, cuya responsabilidad no recae precisamente en la escoba de Sánchez sino en el equipo de gobierno liderado por nuestro alcalde, el mismito que comparte esa basura localizada en La Alamedilla.