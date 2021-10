Cocina política

NO me lo puedo creer, el Gobierno y el líder de la oposición llegando a acuerdos, de una tacada, y nada menos que sobre el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Queda lo más delicado, el Consejo General del Poder Judicial. Han intercambiado cromos, igual que lo hacíamos los escolares en La Alamedilla con los ansiados de Coppi y Bartali. Se han amancebado veinticuatro horas, y han cocinado un plato. Buen principio para desatascar el carro. Pero su guiso nunca será un buen panaché, como el de verduras de la mi Pauli, que marida judías verdes, coliflor, berza y el toque púrpura, lombardo, de la col. Celebro que la Academia de Gastronomía de Castilla y León la haya distinguido a los 84 años -nunca es tarde-, como la mejor cocinera del año de la Comunidad. Supongo que entre sus pucheros, como en los de la Santa de ayer, Teresa de Cepeda, también “anda Dios”, porque guisa divinamente.

Esta veterana cocinera es oriunda de Valero. Cuando de chico me peinaba de cualquier manera, en casa me advertían, “te has hecho la raya como el camino de Valero”. Si han ido por aquellas carreteras, sabrá por qué sus vecinos dicen “es más tuerto que el camino de Valero”. No son menos tortuosos los senderos que han transitado PSOE y PP, con muchas revueltas en cuyas esquinas aparecía un trilero, que pretendía que el líder de la oposición hiciera de pardillo.

Seguimos con lo mismo. Algunos objetan que en esos órganos estatales, hay pocas mujeres. Me viene la figura de la catedrática de nuestra Universidad Gloria Begué Cantón. A su padre, registrador en La Bañeza, le asesinaron en “zona nacional”, pero jamás esgrimió esa herida. Fue la primera mujer española catedrática en una Facultad de Derecho (de la USAL) y también la primera Decana. Senadora por designación real y magistrada del Tribunal Constitucional, no por cuota, sino por categoría. Uno espera que las que accedan ahora a tan importantes órganos, no lo sean por su sexo, sino por su seso.

Quienes queremos un Estado fuerte, deseamos que esa aventura de una noche entre Bolaños y Egea, desemboque en un adulterio entre los dos grandes partidos, para las cuestiones que no deben ser víctimas del sectarismo usual (mucho más duro el del sanchismo con su noesno). Soy escéptico pero quisiera que al pesimismo de mi inteligencia le sucediera el optimismo de la voluntad (No creo preciso aclarar que siendo esta acertada frase de Gramsci, el que suscribe detesta el comunismo). Es decir, que empezado el panaché, los del añorado bipartidismo siguieran con su almuerzo, abordando los grandes temas que precisan concordia: la educación, el idioma español, la reforma constitucional... Cuestiones que exigen ¡ya!, un consenso análogo al de 1978, que lamentablemente es denostado por los socios radicales del gobierno Frankenstein. Que coman juntos, porque con un mantel delante, almorzando, Fernando Abril Martorell por UCD y el Guerra por el PSOE, pacificaron muchas divergencias que atascaban la Carta Magna. Claro, eran dos tíos. O sea, no me comparen, porfa. Alfonso se pavoneaba con razón de que él preparaba los platos y Felipe los servía.

¿Y de postre?. Pues ya metidos en fiesta, el dulce que prepare algún imitador de aquel liberal del XIX, Martínez de la Rosa, conocido como “Rosita la pastelera”, que negoció hasta con los carlistas para que la nave del Estado siguiera navegando. Quisiera que Bolaños y Egea siguieran negociando y fueran primorosos en esa tarea. Como lo es la guisandera premiada, Paulina Flores. Ella es una representación de lo que Ortega alababa de la prosa de Azorín, sus “primores de lo vulgar”, en las labores sencillas, donde surge la grandeza de lo natural. También en los guisos, el primor frente a lo tosco. Dios bendiga tus primorosas manos, admirada Pauli.