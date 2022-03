Casado se fue humillado

Ayer por fin se despidió, aunque él mismo ha decidido prolongar su viacrucis hasta el congreso el 2 y 3 de abril, donde volverá a pronunciar el discurso del maltratado. Es probable que no se enterara de muchas cosas. Un presidente de un partido que tiene representación hasta en el último pueblo de España no tiene que conocer los detalles de todo, pero es imposible que no le hubiera llegado que su general secretario era el hombre más odiado del mundo. Y no precisamente por su eficacia en coser el partido después del proceso de primarias al que por primera vez se enfrentó el PP para sustituir a Mariano Rajoy.

Egea tenía modos y maneras de “matón” de barrio, pero con la ignorancia de un principiante. Decidió controlar el partido a base de cargarse a todos los que creía que no habían respaldado a su jefe en el congreso.

Ayer Casado dijo que no se merecía la reacción que había sufrido. Es imposible que no supiera la clase de secretario general que tenía porque se apoyó en él demasiado. Casado fue elegido presidente del PP sin el plácet de los militantes, que preferían a Sáenz de Santamaría, pero aprovechó la batalla de las dos mujeres del Rajoy, las dos abogadas de Estado y sobradamente preparadas, para presentarse como el hombre bueno y de consenso: la tercera vía. Nada más ganar con los votos prestados de los compromisarios que apoyaban a Cospedal, su general secretario alardeaba de que se la cargaría y así fue.

Al poco tiempo de ocupar los nuevos inquilinos la planta séptima de Génova empezó a filtrarse la relación de la exsecretaria general del PP con el malísimo excomisario Villarejo y menos de cuatro meses después de brindarle la presidencia del PP al cederle a Casado sus apoyos para la segunda vuelta de las primarias, María Dolores de Cospedal aceptó abandonar la ejecutiva. Aseguran que la mano derecha de Casado, Teodoro García Egea, fue quien la convocó a la sede del partido para pedirle su dimisión. Cospedal aceptó dejar el máximo órgano de dirección del PP en esa reunión y al poco tiempo también su escaño.

Cospedal fue una víctima más de las cloacas de Villarejo y cayó en sus redes presuntamente para espiar a compañeros de partido, pero también del juego sucio que practicaba Teodoro García Egea con o sin el consentimiento de su jefe. Nunca se sabrá hasta dónde llegó porque, aunque el campeón de lanzamiento de pipos de aceituna saliera de nuevo en La Sexta como si en su vida hubiera roto un plato, ¿quién le puede creer ya?

Es imposible que Pablo Casado no supiera que Egea no “cosió” el partido, sino que intentó hacerse con él a base de cortale la cabeza a todos los gerentes provinciales y autonómicos que pudo y a todos los presidentes provinciales que se dejaron. Una forma “gansteriana” que triunfó hasta que le salió una presidenta respondona como Isabel Díaz Ayuso, antigua amiga de Casado y a la que intentó derribar por temor a que le restara el infinito poder que pretendía acumular.

Casado ayer se lamentó, pero lo cierto es que permitió que su secretario general hiciera algunos mártires y dejara muchos cadáveres por el camino.

Él es el único responsable de no haberse cargado a tiempo al secretario general. Las personas de su máxima confianza, los de su dirección, le pidieron hace poco más de una semana, en una maratoniana reunión, que le cortara la cabeza y él se negó.

La que fuera su amiga incondicional, la autora del revulsivo que vivió el partido desde que convocó las elecciones en una jugada maestra contra los desleales de Ciudadanos, ayer fue la que le cantó las cuarenta en la reunión más importante del PP, la que convoca a más de 400 personas. Ayuso pidió expulsar a todos los que han formado parte de la trama contra ella.