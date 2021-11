Querida Catalina: ayer leí una noticia y me acordé de ti. El sociólogo Carlos Gil ha recibido el premio del European Consortium of Sociological Research a la mejor tesis del año con un estudio que muestra por qué la meritocracia no funciona. Algo que tú y yo ya sabíamos de antemano. Aun así, no pude evitar acordarme de todas esas conversaciones en las que criticábamos un sistema que aprieta y que, si no sostienes con ambas manos, puede llegar a ahogar. Y de como la Universidad, sus entresijos y su funcionamiento, es la cuna literal de esta estafa.

Sé que no viene a cuento recordarte tu situación socioeconómica. Pero no pude evitar pensar que hay personas que por mucho que se esfuerzan, no alcanzan sus objetivos. Y que esto tiene una repercusión en su salud mental. Y tú, que andas luchando mientras intentas buscarte futuro en la Universidad, haciendo eso que te apasiona, sabes de lo que te hablo. Y es que ese mantra de que todo el mundo puede triunfar si lo intenta genera una sociedad de ganadores arrogantes y de supuestos perdedores que acaban resentidos. Porque todos creemos que nos merecemos ganar. Y quizá sea así. Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué aun pudiendo ser una crack en lo tuyo, no hay sitio en la academia para personas como tú? No todos partimos con las mismas condiciones materiales. ¿Qué pasaría si hubieses podido permitirte un buen máster? ¿Hubiese cambiado algo si para estudiar no hubiese que mudarse a Madrid o a Barcelona, donde, con suerte, hubieses conseguido un trabajo precario a media jornada a cambio de 400€, y sobrevivir con la ayuda de tú madre?

Si tuviese que describir el sistema universitario diría que es un gran cadáver: huele pestes; a su alrededor proliferan moscardones en busca de que sus larvas prosperen comiendo la carne podrida; y no pasa desapercibido cuando alguien transita cerca. En definitiva, nauseabundo. Es como una probeta llena de egos, eguitos y egotes, donde los participantes se ven abocados a competir salvajemente por vicisitudes del sistema. Es un sistema feudal donde los egotes, que pueden ser desde catedráticos consolidados hasta expolíticos que regresan a su puesto tras haber recibido la patada, forman grupos de siervos selectos carentes de escrúpulos entre los que al feudo le interesa que exista una tensión constante, mientras él, con raíces profundas, ve cumplirse hasta sus sueños húmedos. Pero enfrentarse tampoco sirve de nada. Y lo sabemos Catalina. Aunque haya habido osados que cobrando 90.000€ de dinero público para realizar una investigación, se hayan dedicado con malas artes a buscar otro sitio donde cobrar sin sudar.

Pero sabes, Catalina, que si militas en un partido puede cambiar la cosa. La relación- llevada a cabo en burbujas de cristal financiadas con dinero público-, se basa en conseguir buenos puestos de salida en la facultad de turno para jóvenes políticos a cambio del compromiso de que el representante público se mueva para financiar sus propios grupos de investigación. O de alzar a los egos invitándoles a los actos institucionales para convertirlos en voces autorizadas en su materia, dándose baños de multitudes que, tú sabes, poco tienen que ver con la investigación y con la docencia. Redes clientelares que prostituyen la academia.

Ya me despido Catalina. Y no voy a ser optimista, ya me conoces. Solo recordarte como las becas al estudio durante toda la vida traen justicia. Y la justicia no es equidad, sino igualdad. El contrapeso a un sistema de clases injusto con los de abajo. Y que pienses que siempre habrá héroes que, en nombre de la ciencia, saldrán adelante con sus investigaciones, aún en las condiciones tan precarias en las que se ven, para intentar hacer un mundo más confortable para todos, con pilares científicos que muestran que el progreso por el progreso no lleva a ninguna parte.