A vueltas con el demonio, el mundo y la carne. Carne trémula, pero no la de Almodóvar. Carne temblorosa de vacuno, de cerdo, de cordero, por las consecuencias del inmenso daño que les ha inferido Garzón, otro comunista sin destetar, un bípedo con ínfulas de gallo de corral. El tembleque se produce porque Sánchez le regaló una cartera, llamada de Consumo, desde la que –tiecojó-, denigra los consumos, v.gr. las carnes que producen los ganaderos españoles (dijo en The Guardian: exportamos carne de mala calidad, procedente de animales maltratados). Son las 19,30 horas del viernes día 7 de enero, y Garzón no ha dimitido, ni Sánchez le ha cesado. Es más, el ministro se ha ratificado en sus declaraciones. Eso sí, a Mañueco le dan hecha buena parte de la campaña, y el socialista Tudanca –por cierto, apellido vacuno-, a ver con qué jeta visita como candidato Salamanca, donde más vacas hay de España; y cómo justifica que él llame a Garzón impresentable –que lo es-, pero acepta la estúpida justificación del jefe de gobierno, de que su ministro de las cosas del comer, habló “a título personal” (¡). El único socialista con redaños, el presidente de Aragón, califica de insensato al ministro, e inicia una costosa campaña publicitaria en Gran Bretaña a favor del ganado aragonés.

Cuando Garzón aconsejó que comiéramos menos carne, el presidente se desmarcó afirmando que “un chuletón al punto, para mí es imbatible”. Adolfo Suárez figuró en las cartas de los restaurantes como “un chuletón de Ávila”, pero Sánchez es más bien hortera de bolera, sin clase. Debería sostener ahora que un solomillo de morucha o un lomo de ibérico son invencibles. Aunque puede pasarle lo que en Zafra, que confundió el jamón ibérico con el serrano y hasta The Guardian le llamó ignorante. En todo caso debería desmentir lo del maltrato animal, y dejar él de maltratar -a modo de ejemplos-, a la Monarquía, las víctimas del terrorismo, o los que consumen electricidad. Es tal la mierda que Sánchez está acumulando en el complejo de la Moncloa, que cuando Casado logre echarle, tendrá que limpiar lo que podemos comparar con los establos de Augias (el quinto trabajo de Hércules). Y si quiere emular la rapidez del héroe mitológico, tendrá que desviar el río Manzanares para que se lleve todo el estiércol que está acumulando.

Pero ¡qué diablos les habrán hecho las vacas a los progres! La hermana vaca, entre que la acusan de contaminar con sus ventosidades; que se fertiliza usualmente por inseminación artificial; se las ordeña (debían preguntar como aquella recién casada, ¿y yo cuando disfruto?); el olor de los purines; insomne pensando en el matadero; y ahora los maltratadores... está en un sinvivir. Convendría recordar a los ecolojetas y al ministro que no estamos en la India, donde la vaca es animal sagrado y se pasearía por la calle Toro con la veneración de los charritos. Somos sedentarios, hemos domesticado las bestias, no es necesario cazarlas, las criamos, cuidamos, engordamos, sacamos algunos terneros, sacrificamos sin tortura y despiezamos para comer. ¿Quieren que las sustituyamos nosotros, lambiendo el pasto, sin rumiarlo, e ir tirando de veganos? Hay que ser gilipollas. ¿Y el ganado bravo? Cuatro años pastando en libertad pacíficamente, una muerte digna, peleando, y una sabrosa carne. No digamos los sementales, sin pegar un sello y, esta quiero esta no quiero, todo el día ñaca-ñaca (Un amigo mío sostiene con donaire, que le gustaría reencarnar en semental de ganadería brava).

Estoy convencido de que nuestra cabaña de cuadrúpedos sobrevivirá dignamente a estos bípedos ignorantes, que fungen de ministros y altos cargos, y de cuando en vez pegan coces. Yo sueño con volver a tomar cochinillo asado donde ustedes se imaginan, y buey a la piedra donde yo me sé. A la salud de Garzón, naturalmente.