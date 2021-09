Ayuso vuela alto

Lo primero, perdón por la autocita, pero viene a cuento. Terminé la columna de la semana pasada con el siguiente párrafo: “El votante de centro y derecha tolera mucho menos que el de izquierdas las peleas y luchas internas en los respectivos grupos políticos a los que apoyan. Es de esperar que los “idus” de septiembre no estén nublando la mente de los protagonistas de la batalla que tiene lugar en Madrid (me refería a los líos internos del PP), porque puede tener consecuencias muy negativas para ellos. El único con posibilidades de salir beneficiado es Pedro Sánchez”. Casualidad, o no, la realidad es que el pasado miércoles LA GACETA publicaba los resultados de una encuesta con el siguiente titular: “La tensión Casado-Ayuso pasa factura al PP y pierde su ventaja sobre el PSOE”. Después se decía que “los populares caen en casi dos puntos en intención de voto desde julio, mientras Sánchez recupera el mismo porcentaje. Ambos partidos empatan en el 26 por ciento, pero el PP lograría 3-4 escaños más”. Me parece que se trata de un claro aviso a navegantes para los populares y a ver si sirve para que Esperanza Aguirre deje de enredar. Flaco favor hace a Isabel Díaz Ayuso, mostrando su apoyo a la lideresa madrileña. Por cierto, esta última emprende mañana un viaje a Estados Unidos. Atención a los detalles del mismo. En el plano político, reunión de los miembros del llamado “caucus hispano” del Congreso de los Estados Unidos; el encuentro con los casi cincuenta miembros de este importante grupo de defensa de los intereses de los hispanos tendrá carácter presencial y también por videoconferencia por aquello de la pandemia. En la vertiente económica, se verá con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y también con los representantes de un selecto grupo de los fondos de inversión para vender Madrid. Habrá una vertiente cultural, también para vender Madrid como capital del español y, asimismo “echará un rato” con el cocinero español José Andrés, toda una institución al otro lado del Atlántico.

Será interesante ver la repercusión que tiene allí, pero, sobre todo, aquí, este viaje, y comparar con el protagonizado por Pedro Sánchez a Nueva York durante los últimos días, que ha pasado con más pena que gloria, por lo menos en los medios de comunicación españoles. Allí tampoco es que hayan hecho mucho caso, algo que habrá sido un duro golpe para el inquilino de La Moncloa, que siente auténtica pasión por la política internacional. Ayuso se está convirtiendo en un fenómeno y son muchos los que vienen a España y quieren entrevistarse con ella. El último ha sido el exalcalde hispano de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, que desempeñó este puesto desde 2005 hasta 2013. Al final no lo logró, entre otras cosas porque desde la sede del PP no veían este encuentro con buenos ojos. ¡Cosas de la política! Ya lo dijo el sabio Pío Cabanillas, ¡en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido!