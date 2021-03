EL feminismo es un movimiento muy grande y complicado porque tiene la obligación de luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de toda suerte de mujeres, independientemente de su credo, ideología, origen o circunstancias. Y no es fácil, en absoluto que tantas diferencias se puedan aglutinar bajo el mismo paraguas sin que surjan los elementos de disensión. Lo más importante de todo es el respeto dentro de la lucha –que lo sigue siendo, porque falta mucho por lograr-, a todos los pensamientos y condiciones. Y sobre todo negarse a que nadie se apropie del feminismo y de sus atribuciones desde la política. Los políticos solo pueden sumarse al movimiento, como el resto de los seres humanos de bien. Mujeres para empezar y sobre todo y hombres que creen firmemente en que la desigualdad es inaceptable. Pero, los políticos no pueden ni quedarse con el mensaje feminista, ni aprovecharse de él ni inventar motivos de enfrentamiento, ni defender cuestiones ridículas para demostrar su gallardía en vez de aportar soluciones a cuestiones concretas e imprescindibles para que la legalidad convierta en realidad esa igualdad fundamental.

Dicho todo esto y muy harta de que PODEMOS trate de apropiarse de un discurso que no le pertenece y más aún de que ande enfrentando a las mujeres y rompiendo el feminismo en mil pedazos, como desean sus detractores (divide y vencerás), escribo hoy con la contundencia debida para declarar que el próximo 8-M reivindicaré como siempre desde que recuerdo (casi desde que lo oficializó la ONU en 1975, siendo yo una niña con coletas). Eso sí, esta vez no saldré a la calle. Y no lo haré porque no quiero contribuir a un riesgo innecesario. Por supuesto, elegiré otros foros, más pequeños y donde se seguirán escrupulosamente las normas de seguridad y recurriré al online. Pero no seré yo quien, bajo ningún concepto aumente los peligros de una situación que estamos viendo agravada por tantas manifestaciones en la calle y encima algunas repletas de violencia... El año pasado por estas fechas, se nos ocultó de manera deliberada que aquel fin de semana del 8M y de tantos actos políticos y sociales no estábamos seguros y que salir a las calles implicaría después muchas víctimas. Hoy sabemos por los informes científicos que no fueron ni una ni dos, sino 23.000. Que alguien piense que se señala al 8M por estigmatización o más aún que lo “denuncie” como Pablo Echenique, tiene que ver con sus ansias de manipulación del pueblo y de las calles. Que no son suyas. Son nuestras. Y volveremos a ellas para reivindicar lo mismo que exigiremos este mismo 8M desde otros foros, cuando sea posible, no cuando él nos arrastre... El feminismo no es de PODEMOS y mucho menos de Pablo Echenique. No dejemos que lo utilicen como si les perteneciera...