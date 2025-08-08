Susana Magdaleno Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 11:12 Comenta Compartir

La avena es un cereal que se encuentra entre los favoritos de los agricultores, pero ahora apenas tiene venta. En la última Lonja de Salamanca, «entró» este pasado lunes a un precio de 145 euros la tonelada, y «salió» con 2 euros menos, a 143, con incluso agricultores reconociendo que estaba «mal» y le sobraba «algún euro». Se escuchó también que la avena «no la quiere nadie» y que está «derrotada». Hubo coincidencia en los comentarios.

Esto ocurre con un cereal que es el tercero por el que más apuestan los agricultores salmantinos: el que más se ha sembrado esta campaña en la provincia es el trigo (70.027 hectáreas), seguido de cebada (29.832) y, en tercer lugar, la avena, con 15.523. Este año se han dado tres circunstancias: que al menos en los últimos 5 nunca se había sembrado tanta avena; las producciones han sido en general altas (la Junta apunta a medias de 3.303 kilos por hectárea en Salamanca); y en lugar de segarse para forraje, al ser tan extraordinaria la cosecha, los agricultores destinaron un mayor porcentaje para grano. El precio al que cotiza ahora en la Lonja de Salamanca (143) es el más bajo de esta primera semana de agosto desde 2020 (entonces a 141). Su precio es 50 euros/tonelada inferior al de hace justo un año y 143 menor que el que tenía en 2023. Entre 2015 y 2024 sólo la avena tuvo un precio más bajo que el actual en tres: 2020, 2018 (128) y 2016 (139).

¿Por qué «nadie» quiere la avena? Es un cereal que aporta energía, fibra, con efectos beneficiosos para piel y cabello, pero está considerado el cereal «pobre» en cuanto a nutrientes. En contra tiene también que es de poco peso específico y que ocupa, además, mucho espacio. Sí pusieron de manifiesto compradores en la Lonja que entraría en formulaciones de pienso, si su precio bajara mas, y se utilizaría menos trigo, cebada o maíz. Como cifra, se apunta a unos 120 euros/tonelada, lo que no entra en los cálculos de los agricultores, que ya ven «ruinoso» el precio actual. La avena tiene además en su contra que es un pienso habitual para equino y el censo de este tipo de ganado es bajo en Salamanca, donde predominan porcino (779.011) y vacuno (558.114).

¿Por qué siembran avena los agricultores? Eduardo Velasco, que supera los 50, es de los que la ha sembrado «desde siempre». Explica que, en su caso, la siembra en terrenos que «se resisten para otros cereales: los que no dan trigo ni cebada. La avena nace en cualquier tierra», señala. Si no se dejó más este año para forraje lo atribuye a que en el momento de la siega hubo humedad. Y si se ha sembrado más avena este año que otros, a que «la PAC (Política Agraria Común) nos atropella y hay quién siembra sólo trigo, luego cebada y después, avena, en lugar de barbecho». También reconoce que este año ha visto avena en tierras donde no es habitual, como en la localidad de Valdunciel. La ventaja que tiene sobre otros cereales es el de costes de producción algo inferiores porque requiere menos gasto en herbicida y también una menor cantidad de abono. Si apunta a un coste del cereal de entre 700 y 800 euros la hectárea, en el caso de la avena lo sitúa en unos 600. En su zona lo que ha visto son producciones de entre 2.000 y 2.500 euros por lo que, al precio actual de la Lonja, no cubre costes. «Este año habría salido mejor venderlo para forraje», lamenta.

En su caso, tiene como unos 100.000 kilos guardados pero lo que ve que hacen los agricultores es «venderla» por problemas de espacio para almacenarla. La esperanza la tiene en que en 2020 comenzó baja en julio, a 138 euros/tonelada en la Lonja de Salamanca, y a principios de diciembre alcanzó los 170 por la demanda china de cereal.