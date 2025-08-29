«Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido El fiscal sostiene que la besó, la tocó e intentó abrirle las piernas, además de hacerle comentarios obscenos. Le pide dos años de cárcel, 1.500 euros de indemnización por daños morales y las costas

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha señalado para el próximo lunes, día 1 de septiembre, la audiencia preliminar en el caso de un mecánico acusado de agredir sexualmente a una clienta dentro de su propio taller. Las partes tratarán entonces de llegar a un acuerdo para evitar el juicio por los hechos. La Fiscalía pide para el acusado, de iniciales A.M.A., una condena de dos años de prisión y el pago de 1.500 euros en concepto de indemnización por los daños morales causados.

Los hechos, según recoge el escrito de calificaciones del Ministerio Público, se remontan al mes de abril del pasado año 2024. La víctima acudía frecuentemente, casi cada fin de semana, al taller del acusado, en el barrio de Garrido, a causa de un fallo en el airbag de su vehículo.

Allí, señala el fiscal, el mecánico empezó a lanzarle frases subidas de tono como «qué buena estás, qué cuerpazo tienes» o «si tuviera treinta años menos lo que te haría», también hacía referencia a sus relaciones sexuales. Pese a ello, la víctima hacía caso omiso ya que pensaba que le estaba reparando el coche y ella estaba pasando una mala racha económica y el precio por las reparaciones no era caro. Después al despedirse le daba dos besos.

Pero la situación estalló el 27 de abril, cuando la mujer fue a recoger su coche. El acusado la citó por la tarde, a las 18:00 horas, y, al llegar, se encontró el taller en penumbra.

Allí, según el fiscal, el acusado le dijo que se acercara y le sujetara la linterna y cuando ella se iba se acercó, la abrazó y le dio dos besos cerca de los labios, al tiempo que acercó su nariz al cuello de ella, momento en el que la víctima intentó separarlo, cuando lo consiguió se subió al coche.

Más tarde, cuando la mujer se sentó en el coche para irse, notó que la pieza de regulación del volante no estaba correcta y se lo dijo al mecánico, que le respondió que permaneciera sentada y aprovechó para tocarle las piernas, hacerle comentarios obscenos y meter la cabeza entre ellas hasta olerle la zona de los genitales mientras decía: «Estás en la posición perfecta..., ¿no te apetece?».

La víctima le dijo que estuviera quieto, que no quería y se resistió con fuerza, logrando evitar que le abriera las piernas. La llegada en ese momento de la pareja de la víctima frenó en seco la situación.

La Fiscalía califica lo ocurrido como un delito de agresión sexual y solicita además que se le prohíba el sufragio pasivo mientras dure la condena, el pago de las costas del juicio. Si no hay acuerdo en la vista preliminar del lunes, el caso llegará a juicio oral.