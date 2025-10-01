Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La presentación de las fiestas de octubre de Alba de Tormes. EÑE

Alba arrancará el día 11 las fiestas de octubre con el Toro del Cajón que tendrá 2 astados

Las fiestas se prolongarán hasta el día 22 y los encargados del pregón serán los bomberos de la Diputación. Se nombrará Hijo Adoptivo de la villa y se entregará la Medalla de Honor al prior del Carmelo, Miguel Ángel González

EÑE

Alba de Tormes

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:44

Las fiestas patronales de Alba de Tormes, en honor a Santa Teresa de Jesús, se van a desarrollar desde el día 11 hasta el 22 y la apertura de las mismas contará con el festejo del Toro del Cajón que contará con 2 astados en la tarde del día 11. El programa combina música, tradición, actividades deportivas y culturales, dirigidas a todos los públicos.

Entre los actos musicales destacan los tributos a El Canto del Loco y Estopa, las orquestas Vulkano, Malibú Show, Diamante Show y el grupo Malas Compañías, así como el musical Mamma Mía que será gratuito y contará con dos funciones.

En el ámbito religioso, el martes tendrá lugar, a las 12 horas, la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa de Jesús y la vespertina ofrenda floral, el miércoles 15, día de Santa Teresa de Jesús, se destaca a las 18:30 la procesión de la imagen de la Santa y del Santo Brazo y el día 22 el regreso a clausura a las 19 horas.

Los actos taurinos contarán con encierros, capeas, concurso de cortes y el tradicional Toro del Cajón.

De gran espectacularidad han definido los organizadores el gran espectáculo pirotécnico de Scura Splats programado para el sábado 18, a las 22:00 horas titulado Aliens's Foc.

Asimismo, se celebrarán los días tradicionales: el Día de las Peñas y el Humor Amarillo, el Día del Mayor, con visitas culturales, comida y baile; el Día de la Mujer y del Deporte, con actividades deportivas y culturales; y el Día del Niño, con parque de hinchables, talleres, merienda y encierro infantil.

Durante todas las fiestas se llevará a cabo la campaña de prevención de drogodependencias «No juegues con tu vida», y se reforzarán los servicios de limpieza y recogida de residuos.

Alberto Martín, edil de Festejos, y la alcaldesa, Concepción Miguélez, han invitado albenses y foráneos a participar de estos días festivos. «Estas fiestas mantienen viva una tradición que se remonta al siglo XVII, combinando cultura, diversión y participación de toda la ciudadanía», ha indicado Miguélez.

