La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz critica al PP por manifestarse contra la corrupción y le exige desbloquear medidas en el Congreso

La vicepresidenta segunda ironiza sobre que el partido de Rajoy y Aznar se presente como defensor de la integridad y pide acción real contra la corrupción, sin politizarla

E. P.

Bruselas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este lunes contra el Partido Popular por su manifestación contra la corrupción, instando al partido a tomar medidas concretas en el Congreso, como permitir la creación de una agencia anticorrupción. Desde Bruselas, Díaz ironizó sobre la movilización del PP: «Que el PP de Mariano Rajoy y Aznar salga a la calle a manifestarse contra la corrupción, es para hacérselo mirar«.

La líder de Sumar reclamó que, si realmente les preocupa la corrupción, levanten el veto a las iniciativas legislativas que podrían combatirla. Al ser preguntada por la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, Díaz reconoció que la corrupción es «un problema gravísimo» que «corroe la democracia», subrayando que debe abordarse con claridad y sin sesgos partidistas.

Díaz destacó que la corrupción «no es de izquierdas ni de derechas» y que debe perseguirse «venga de donde venga». No obstante, volvió a criticar al PP por vincular la corrupción al presidente Pedro Sánchez durante su manifestación y retar a los socios del Gobierno a romper con el PSOE.

Además, la vicepresidenta censuró a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por utilizar a ETA como argumento político, calificando de «comodín» la referencia a la banda terrorista que, según Díaz, ya no existe, y que sirve para «tapar las miserias políticas» de su gestión.

