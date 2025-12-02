Yolanda Díaz celebra la caída del paro y el auge de contratos indefinidos La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social destaca la reducción del desempleo juvenil y femenino, y resalta el impulso de contratos indefinidos gracias a la reforma laboral

E. P. Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que el desempleo cerró noviembre en su nivel más bajo en 18 años, tras reducirse en 18.805 personas respecto al mes anterior.

«España avanza cuando avanza la gente trabajadora. Cada cifra refleja un cambio de vida: familias que respiran mejor, jóvenes que inician su carrera con más seguridad y mujeres que rompen barreras que antes parecían insuperables», afirmó Díaz.

En su valoración de los datos, la ministra subrayó que «donde antes había más precariedad, hoy hay más esperanza». El paro juvenil disminuyó en noviembre en más de 5.400 personas, mientras que el desempleo femenino cayó en más de 14.300, alcanzando su nivel más bajo desde 2007.

Díaz destacó además que el 41,3% de los contratos firmados en noviembre fueron indefinidos, reflejando «una transformación profunda, impulsada por la reforma laboral y políticas que sitúan a la gente trabajadora en el centro».

La ministra también resaltó que, para seguir avanzando, se implementarán medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, un nuevo registro horario para garantizar el pago de las horas extra, la ampliación de permisos por duelo y cuidados paliativos, y la actualización de la ley de prevención de riesgos laborales.

Aun con estos datos positivos, Díaz recordó que aún hay 2,4 millones de personas desempleadas en España, por lo que «hay que continuar trabajando para que todas ellas encuentren un puesto de trabajo».