Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Garriga. E.P.

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un «vapuleo» por la imputación de su esposa

Ignacio Garriga ha señalado que esta petición «demuestra una vez más» que el PSOE utiliza las instituciones «para su propio interés»

E.P.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:43

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que el PSOE quiere plantear que no haya Pleno en el Congreso el 11 de septiembre para «ocultar» la nueva imputación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y que el jefe del Ejecutivo no reciba «un vapuleo histórico».

El 11 de septiembre es el festivo de Cataluña, y el PSOE quiere proponer a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja liberar ese día de la sesión plenaria para que los diputados catalanes que lo deseen puedan celebrar la Diada. Pero ese día también está marcado en el calendario judicial de Begoña Gómez para declarar ante el juez.

Garriga ha señalado que esta petición «demuestra una vez más» que el PSOE utiliza las instituciones «para su propio interés», y que es «evidente» que se busca «ocultar» la quinta imputación de la esposa de Sánchez, por malversación de fondos públicos.

«Sánchez no quiere recibir un vapuleo histórico en el Congreso, donde se le saquen las múltiples vergüenzas de su corrupción política, social y moral», ha dicho Garriga en una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press.

El dirigente de Vox también ha apuntado «al separatismo». «Esto se permite porque durante muchos años hemos normaliza la presencia de partidos separatistas que han llegado a condicionar gobierno tras gobierno, es la peor versión del separatismo permitida por un Sánchez acorralado por la corrupción y débil parlamentariamente», ha zanjado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años
  3. 3 Así fue la valiente lucha de Verónica Echegui contra el cáncer: «Jamás perdió la esperanza ni la positividad»
  4. 4 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»
  5. 5 La Junta apuesta por enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con QR tras recibir más de 51.000 solicitudes en Salamanca
  6. 6 El refrán de las cabañuelas alerta del cambio que llega esta semana: «Para ir de fiesta por Santa Tecla...»
  7. 7 Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos
  8. 8 Álex García, devastado por la muerte de su gran amor, Verónica Echegui: «No se ha separado del féretro»
  9. 9 El exhibicionista del bus de Alba protagonizó otro escándalo a la entrada del pueblo este verano
  10. 10 Nueva polémica en Béjar: Luis Francisco Martín acusa a Javier Garrido de intento de agresión con una silla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un «vapuleo» por la imputación de su esposa

Vox cree que Sánchez quiere impedir el Pleno el 11 de septiembre para evitar un «vapuleo» por la imputación de su esposa