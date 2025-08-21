Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia). E.P.

Vox cancela un «rezo islámico ilegal» en el polideportivo municipal de la localidad murciana de Las Torres de Cotillas

El partido de Abascal afirma que el evento «había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas»

E.P.

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:16

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz, de Vox, ha cancelado un «rezo islámico ilegal» previsto en el polideportivo municipal, según informaron fuentes de ese partido en un comunicado.

Desde Vox han afirmado que el evento «había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas».

«Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos», ha manifestado Ruiz.

La formación política han trasladado su «compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos».

«Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio», ha concluido el edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  2. 2 Trasladado al Hospital tras caerse desde tres metros mientras instalaba un aire acondicionado
  3. 3 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  4. 4 Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz
  5. 5 La Junta aprueba el primer paquete de medidas urgentes por valor de 114 millones de euros
  6. 6 Un punto estratégico dentro de la ciudad: «Mientras los jóvenes residan aquí, este es su barrio»
  7. 7 Dos heridos en un choque entre un turismo y una furgoneta en Villamayor
  8. 8 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»
  9. 9 La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 20 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Vox cancela un «rezo islámico ilegal» en el polideportivo municipal de la localidad murciana de Las Torres de Cotillas

Vox cancela un «rezo islámico ilegal» en el polideportivo municipal de la localidad murciana de Las Torres de Cotillas