Víctimas de la dana piden la dimisión de Mazón a las puertas de Les Corts: «Todo lo que pueda decir es mentira» Critican el discurso del 'president' y le afean que «ni siquiera ha tenido un gesto» de nombrar a las víctimas que han asistido al pleno

Asociaciones de víctimas de la dana se concentran frente a Les Corts para pedir la dimisión de Mazón.

Familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre han protestado este martes ante la puerta principal de Les Corts, coincidiendo con el Debate de Política General, para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La protesta, convocada por la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024, ha arrancado a las 9.30 horas, una antes del inicio del primer Debate de Política General de Mazón tras las inundaciones que dejaron 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia.

Las principales asociaciones de víctimas están invitadas a acudir a la sesión por el PSPV y Compromís, pero este colectivo, encabezado por Mariló Gradolí, rechazó asistir y convocó en su lugar la concentración. A la protesta se han sumado las otras dos organizaciones, que sí verán el debate dentro.

Así, frente a las puertas del parlamento valenciano se han colocado cuatro grandes pancartas por la dimisión de Mazón y algún cartel con rostros y nombres de víctimas mortales, entre gritos de «Mazón dimisió», «Govern dimisió», «Mazón a presó», «asesino» y «no son morts, son assasinats».

El presidente de la Generalitat ya estaba dentro de edificio al comenzar la protesta. Sí han coincidido con ella en la puerta principal los portavoces de Vox, José María Llanos; Compromís, Joan Baldoví; y el PSPV-PSOE, José Muñoz, acompañado de la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Los manifestantes han recibido con gritos y pitidos a José María Llanos, y un cordón policial se ha interpuesto entre el diputado y la protesta. Morant, Muñoz y Baldoví se han acercado a saludar y abrazar a las víctimas concentradas.

Para Mariló Gradolí, «lo que pueda decir (Mazón en el Debate de Política General) es todo mentira, basado en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular», ha señalado en declaraciones a los medios antes del pleno.

En esa línea, Gradolí ha agregado que su asociación no entrará al debate a «escuchar las mentiras que Mazón sigue diciendo», sino que lo que quiere es «escucharle en sede judicial, contando qué hizo el día 29, dónde estaba y por qué no ha dimitido todavía». Así, ha señalado que lo importante de estar en el hemiciclo es que Mazón y el Consell «vean las caras de las víctimas», y que ya lo hará gracias al resto de asociaciones.

Sobre las últimas ayudas aprobadas para la reconstrucción, Gradolí ha denunciado que aún «hay gente que no ha cobrado ni un duro» y que lo que está haciendo el Gobierno valenciano es «clientelismo».

En palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, «todo lo que dicen no suena a hueco a falso. Nosotros no le damos legitimidad. Él no es necesario para la reconstrucción». Además, ha pedido también la dimisión de la consellera de Igualdad, Susana Camarero, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

«Venir a protestar siempre nos da fuerzas», ha dicho Álvarez, antes de subrayar que es su obligación «exigir todos los días y cada vez que se puede de manera pública su dimisión» y que declare ante la jueza que investiga la gestión de la dana, y de la que ha recordado que «lo ha invitado ya tres veces y que lo acompañe un abogado. Es decir, que si no estuviese aforado estaría investigado», ha dicho.

Álvarez no espera que Mazón pida perdón. «Ya es tarde, eso lo tendría que haber hecho como muy tarde el día 30 de octubre», ha manifestado, antes de añadir que no espera «absolutamente nada» de la intervención del 'president', solo «un discurso retórico lleno de buenos propósitos falsos».

A juicio de la Asociación de Damnificados Dana-Horta Sud, su representante, Paula Sanchis, «lo que vamos a ratificar es lo que ya le dijimos en su momento al señor Feijóo: que pedimos la dimisión de Carlos Mazón porque entendemos que no puede seguir siendo el presidente de la Generalitat» y se ha preguntado «quién puso» a la exconsellera Salomé Pradas «al frente del Cecopi» que se constituyó «tarde, lleno de problemas y de irresponsabilidades».

Sobre una posible reunión con el Consell, ha explicado que la asociación que representa ha solicitado que el encuentro debe ser en la zona cero y abierto a medios de comunicación, pero a este último punto «se han negado». «Cuando se cumplan nuestras condiciones y las acepten nosotros estamos encantados de reunirnos con él, por supuesto», ha agregado.

VALORACIÓN DEL DISCURSO: «TARDE, MAL Y NUNCA»

Una vez ha empezado el Debate de Política General, y tras la primera hora de intervención de Mazón, desde las organizaciones de víctimas presentes en el hemiciclo han criticado el discurso del 'president', que han tachado de «despropósito», y han afeado que «ni siquiera ha tenido un gesto» de nombrar a las víctimas que han asistido a la sesión. Las asociaciones han puesto de manifiesto que nadie del PP ni de Vox se ha acercado a hablar con ellas.

«Tenemos un nuevo Ayuso en la Comunitat Valenciana», ha señalado Rosa Álvarez, para reprochar las múltiples alusiones a la libertad. Igualmente, ha destacado que Mazón «no para de sacar ayudas para todo» y «vamos a vivir en un mundo utópico desde ya». «Todo lo que haga él por los afectados es tarde, mal y nunca», ha lamentado. «No sé cuántas medidas ha dicho porque como detrás de cada medida están todos sus palmeros aplaudiendo, pues no lo sé», ha apostillado Álvarez.

Además, ha aseverado que Mazón «miente a toda hora, no solamente a los afectados de la dana, cualquier persona se puede dar cuenta». A su juicio, «es un miserable desde que se levanta hasta que se acuesta». La portavoz considera que el jefe del Consell «ha venido con ganas de enfrentamiento, no con ganas de reconciliación», porque «está enfrentándose él solito a la sociedad».

En nombre de la Asociación de Víctimas de la Dana de l'Horta Sud, Alex Carabal, ha coincidido en que «se ha hablado poco» de la dana y ha apuntado que las ayudas anunciadas para material escolar llegan con el curso ya iniciado. «Ha empezado con retraso en varias zonas de la zona cero, como es Massanassa y Alfafar, están en barracones, sin medidas de seguridad en caso de que ocurra otra inundación», ha denunciado.

Carabal ha destacado que «también se ha hablado de que desde el primer momento se utilizaron todos los recursos en cuanto a la emergencia», cuando en su opinión «no se utilizaron».

«Se lo dije a Feijóo, que por porcentaje han fallecido gente afiliada al Partido Popular. Esto no va de partidos. Estamos convirtiendo en una guerra de partidos y pataleos, de los debates y aplausos. Y yo ese juego no lo entiendo y no me gusta. Yo creo que a la sociedad tampoco. Se está separando de la política y es peligroso», ha advertido.

Carabal ha destacado que Mazón hable de potenciar la salud mental cuando se podía haber trabajo «desde el primer momento». Las asociaciones han remarcado que han sido las Unidades de Salud Mental de Emergencia (UMSES) las que han trabajado con ellas a través del Gobierno central. «La salud mental la seguimos teniendo apartada y es muy grave. Hay gente que sigue sin bajar de casa, sufrió el Covid y está sufriendo esto. Están quitando años de vida. Eso no se lo va a devolver nadie», ha añadido Carabal.

El representante ha asegurado que lo que quiere la población de la zona cero es «estar seguros» y que «las administraciones respondan como toca». Considera que «estamos en el peor momento ahora porque lo que teníamos que nos protegía, que no valió porque fue una salvajada, ahora está destruido». Carabal ha defendido que es «momento de trabajar» y que le gustaría que esto se hiciese «codo a codo todos los partidos».