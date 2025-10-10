Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump. E. P.

Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

Ha considerado que España «no tiene excusa» para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca

E. P.

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:29

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5% del PIB para 2035.

«Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN», ha declarado.

Trump ha considerado que España «no tiene excusa» para no aumentar el gasto en defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

A finales de junio, los líderes de la OTAN rubricaron su compromiso con elevar el gasto en defensa al 5% del PIB en la próxima década, en un acuerdo con el que renovaba su horizonte de inversión militar acuciada por la presión del presidente estadounidense y con la oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España finalmente se suscribió a la declaración aunque defendió que tenía flexibilidad en el cumplimiento del objetivo, insistiendo en que no asumía el 5%, sino que pedía cumplir los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto. Algunos aliados señalaron sus dificultades con el objetivo, pero las autoridades españolas fueron las que abanderaron el 'no'.

Tanto la OTAN como distintos miembros de la alianza recalcaron que no hay cláusulas de escape posible al compromiso de gasto de los 32 aliados y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, avisó a España de que deberá elevar su inversión para cumplir con la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  3. 3 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  4. 4 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  5. 5 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
  6. 6 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  7. 7 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  8. 8 La mítica plantilla de la UDS que dirigió Russo en su paso por Salamanca
  9. 9 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  10. 10 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa

Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en defensa