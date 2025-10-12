Trillo pide a Feijóo no «pelear» con Vox y entenderse ante las elecciones: «Lo contrario sería trágico para el PP» Ve «obligado» que Sánchez comparezca en la comisión del 'caso Koldo' y «se explique»: «Ya lo hará si no el Tribunal Supremo»

El ex ministro y ex presidente del Congreso, Federico Trillo, ha aconsejado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no «pelear» ni «entrar al trapo» con Vox, una formación con la que, a su juicio, debería buscar un entendimiento ante las próximas elecciones generales porque, lo contrario, «sería trágico» para España y para el Partido Popular.

Trillo, que acaba de publicar 'Memorias de anteayer' (Deusto) sobre la generación que refundó el centroderecha español para desbancar a Felipe González del Palacio de la Moncloa, sostiene que ahora un movimiento similar «puede resultar complicado, pero no más que entonces».

«Algunos líderes de los partidos que luego se integraron en el PP nuevo pusieron verde a Fraga la noche antes», exclama, para añadir que aquella «empresa era más difícil entonces que ahora», donde se ha producido «un proceso inverso».

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo ha explicado que Vox es «un hijo desgajado del PP». «Son hijos pródigos y creo que lo que procede es que, si tanto les preocupa España, que pongan a España por encima de sus consideraciones personales o de sus consideraciones de partido», ha dicho, para añadir que el «objetivo común» debe ser «echar al PSOE como sea» del Gobierno.

En cuanto a si esa negociación con Vox debería ser similar a la que se fraguó en 1983 entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Liberal, entre otros, para impulsar la 'Coalición Popular', Trillo ha replicado: «Podría ser en coalición, podría ser sin coalición, pero en todo caso con luz y taquígrafos».

A su entender, «si se explican las cosas, las diferencias y las analogías públicamente, el ciudadano tiene más libertad de voto y por tanto puede elegir entre una u otra opción». «No se espante nadie de tener que negociar abiertamente con Vox lo que nos une y lo que nos separa y el pueblo decidirá dar los votos. Y el que más votos tenga, que yo deseo que sea del PP, que forme gobierno», ha manifestado.

Eso sí, Trillo ha echado en cara al partido de Santiago Abascal que se dedique a hacer «oposición» a Alberto Núñez Feijóo cuando el PSOE está «dejando en ruinas el edificio constitucional y la transición política». «No hay por qué dedicarse a zancadillear desde Vox al PP», ha enfatizado.

En cuanto a si ha trasladado esta propuesta de entendimiento con Vox a Feijóo y la cúpula del PP, Trillo ha señalado que la dirección del PP «lee la prensa» y él tiene «una relación excelente» con el presidente del PP, al que traslada lo que piensa. «Además tiene la amabilidad de responderme siempre», ha destacado.

Trillo ha indicado que también se lo ha trasladado a Santiago Abascal, que «reconoce que es verdad», ya que ese «entendimiento» entre ambas formaciones es «absolutamente prioritario». «Lo contrario sería trágico para España y también, ya lo advierto, para el Partido Popular», ha avisado.

El ex ministro, que también considera un «exceso» que cargos 'populares' hablen de una pinza de PSOE y Vox contra el PP, ha insistido en que «lo primero que tiene que haber es disposición al diálogo y generosidad por ambas partes».