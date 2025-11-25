Tellado ve en el fallo del TS sobre García Ortiz «la primera condena firme al sanchismo»: «El Gobierno del 2% caerá» Dice que «el sanchismo está siendo desarticulado por los jueces y Fuerzas de Seguridad» y pide a Sánchez que permita abrir otra etapa

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia como fiscal general del Estado, es «la primera condena firme al sanchismo» que, según ha dicho, está siendo «desarticulado por los jueces y por las Fuerzas de Seguridad del Estado». En su opinión, esa condena es también la «inhabilitación al Gobierno» que lo situó al frente del Ministerio Público.

«El Gobierno del 2% caerá porque es un Gobierno 100% corrupto y es un Gobierno 100% dañino para España», ha declarado Tellado en la presentación del desayuno informativo del vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que ha organizado 'La Razón'.

El 'número dos' de PP ha asegurado que el PP tiene «una responsabilidad histórica»: «rescatar a España de Sánchez y reconstruir todo lo destruido» por el actual Ejecutivo. Así, ha indicado que tendrán que «rescatar los pilares de la democracia que se han visto amenazados» por el propio Gobierno de España.

«HASTA AYER ESPAÑA HA TENIDO A UN DELINCUENTE EN LA FISCALÍA»

Tellado ha afirmado que la «mejor muestra» de eso lo tienen en la Fiscalía General del Estado, en la que «España ha tenido hasta ayer a un delincuente», según ha dicho. «Llamemos a las cosas por su nombre: España ha tenido hasta ayer a un delincuente al frente de la institución encargada de perseguir los delitos», ha manifestado.

Sin embargo, en su intervención no ha realizado ninguna valoración sobre la sustituta de García Ortiz, quien presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS). El Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Según Tellado, la inhabilitación a García Ortiz «es la inhabilitación al Gobierno que lo eligió y que lo nombró». «Esa condena no es sólo a Álvaro García sino al sanchismo. La primera condena firme al sanchismo. Es una condena a una forma corrupta y antidemocrática de ejercer el poder», ha manifestado.

En este punto, ha aludido a la información sobre una reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para la moción de censura de 2018 en un caserío vasco que publicó 'El Español', un encuentro que confirma Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pero que el Gobierno y Otegi han desmentido.

«Hoy el debate de la política nacional es saber a quién hay que creer. Si tenemos que creer la versión de Arnaldo Otegi, un condenado por sentencia firme por colaboración con banda terrorista o hay que creer al portero de un puticlub. En eso se debate el sanchismo en el día de hoy», ha aseverado.

Tellado ha criticado que Sánchez «haya podido negociar una moción de censura en un caserío vasco al lado de una persona como Arnaldo Otegi», acusando al Gobierno de «blanquear a Bildu». «No se sabe si fue antes esa corrupción moral o la económica del amaño de contratos, si es que puede distinguirse una de la otra», ha exclamado.

El 'número dos' del PP ha criticado «el pulso que están echando ahora al Estado de Derecho en su alocada huida hacia adelante» pero ha avisado al presidente del Gobierno que ese pulso lo están «perdiendo» y se ha mostrado convencido de que su Ejecutivo «caerá».

Según Tellado, el presidente del Gobierno «debe ahorrarle a España la vergüenza final de resistirse a acatar las sentencias de los tribunales y seguir chocando contra el muro de la ley», permitiendo que «se abra una etapa nueva, de limpieza y regeneración política y moral en España». «Una etapa donde quede atrás el Gobierno de los Koldos, las Paquis y los Ábalos», ha enfatizado.

«EMPOBRECIMIENTO DE LAS CLASES MEDIAS»

El secretario general del PP ha señalado que el Ejecutivo «está haciendo mucho daño» también en el ámbito económico, dado que está «empobreciendo a las clases medias, asfixiando a los autónomos y lastrando el futuro de millones de ciudadanos».

«De todos menos de los que tienen alguna tarjeta black del sanchismo como la que tenía la Paqui, la cliente especial del Corte Inglés», ha afirmado, en alusión a la esposa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que ha pasado casi cinco meses en prisión provisional.

Finalmente, ha elogiado la trayectoria de Alberto Nadal, exsecretario de Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha definido como el «Mbappé» del PP tras su fichaje el pasado verano para reforzar el equipo económico del partido.