El Supremo libera bajo medidas cautelares a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión El exsecretario de Organización del PSOE queda en libertad con prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y firma quincenal, mientras los indicios de su implicación en la trama de amaño de obra pública se mantienen e incluso se refuerzan

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:27

El Tribunal Supremo ha decidido poner en libertad a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, después de permanecer casi cinco meses en prisión provisional por su presunta participación principal en la trama de amaño de obra pública conocida como 'caso Koldo'. No obstante, se le han impuesto medidas cautelares: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y obligación de firmar quincenalmente en sede judicial, debido a la «persistencia y fortalecimiento de los indicios de comisión de delitos» en su contra.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, considera que el riesgo de destrucción de pruebas, que motivó la prisión sin fianza dictada el 30 de junio por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se ha «mitigado». Desde entonces, Cerdán estaba encarcelado en Soto del Real, Madrid.

En el auto de este miércoles, Puente indica que la investigación ha logrado recabar información que antes podía haber sido oculta o de difícil acceso, reduciendo así el riesgo de destrucción de pruebas. El magistrado subraya que, lejos de debilitar los indicios, la investigación los ha reforzado y ha abierto nuevas líneas de investigación.

Puente explica que la existencia de indicios consistentes no justifica por sí sola mantener la prisión provisional. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta solo procede cuando existe riesgo de fuga, de destrucción u ocultación de pruebas, o de reiteración delictiva. En el caso de Cerdán, no hay riesgo de reiteración delictiva, ya que no ocupa cargo público ni mantiene relación de dirección con el PSOE. Tampoco se considera que exista un riesgo cierto de fuga, que ahora puede controlarse con medidas cautelares menos restrictivas.