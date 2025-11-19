El Supremo avisa a Cerdán de que la investigación de la UCO ha «reforzado» los indicios en su contra A pesar de las pruebas reforzadas, el ex secretario del PSOE queda en libertad con medidas cautelares tras casi cinco meses en prisión provisional por el 'caso Koldo'

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El magistrado del Tribunal SupremoLeopoldo Puente ha advertido a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reforzado los indicios de su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública conocida como el 'caso Koldo'.

En el auto en el que acuerda su libertad tras casi cinco meses en prisión provisional, Puente subraya que los nuevos hallazgos no solo confirman las sospechas iniciales, sino que las amplían y abren nuevas líneas de investigación. Aun así, señala que la existencia de estos indicios «consistentes» no justifica por sí sola mantener la prisión preventiva.

El magistrado ha considerado que ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas que motivó su encarcelamiento el 30 de junio, por lo que procede su salida del centro penitenciario de Soto del Real, imponiéndole medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar quincenalmente en sede judicial.

Durante su estancia en prisión, la UCO ha logrado recopilar información clave que podría haber sido difícil de obtener de otro modo. Un informe entregado el 11 de noviembre indica que Cerdán y su entorno familiar se habrían beneficiado de Servinabar —empresa presuntamente favorecida con contratos públicos— mediante nóminas, alquileres y tarjetas de crédito.

La investigación analiza la relación de Servinabar con Acciona y con Koldo García, ex 'número tres' del PSOE, ante la sospecha de que varios contratos adjudicados a través de UTE se otorgaron a cambio de comisiones. Según la UCO, Servinabar percibía un 2% neto de las adjudicaciones con Acciona Construcción, representando al menos el 75% de sus ingresos y constituyendo su principal fuente de financiación.

El Supremo continúa a la espera del informe sobre la situación patrimonial de Cerdán elaborado por la Guardia Civil desde junio.