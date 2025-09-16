Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández. E.P.

Sumar recaba 30.000 firmas en menos de 24 horas para que España se retire de Eurovisión si Israel participa

La agrupación política ha criticado que «el Estado de Israel está utilizando Eurovisión como plataforma de blanqueamiento y normalización del genocidio»

E.P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:58

Sumar ha logrado recoger 30.000 firmas en menos de 24 horas dirigidas al Consejo de Administración de RTVE para que España se retire del Festival de Eurovisión si participa Israel, al que considera un Estado «genocida».

El presidente de RTVE, José Pablo López, propone este martes al Consejo de Administración de la Corporación pública la retirada de España en el Festival de Eurovisión si Israel participa el la próxima edición del concurso.

En un comunicado, Sumar ha criticado que «el Estado de Israel está utilizando Eurovisión como plataforma de blanqueamiento y normalización del genocidio». «No hay normalidad en medio de un genocidio. No hay normalidad cuando se asesinan niños y niñas, periodistas y civiles. No puede haberla», ha aseverado.

En este sentido, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que «ni el deporte ni la cultura deben valerle a los genocidas para blanquear sus crímenes». «Hoy la ciudadanía de este país ha vuelto a demostrar del lado que está: en menos de 24 horas, la plataforma habilitada por Movimiento Sumar ha recabado decenas de miles de firmas que irán directamente al Consejo de RTVE para que la tele y la radio pública, de todas y todos nosotros, no participe de la barbarie», ha añadido.

A su juicio, «España sigue mostrando su mejor rostro» y se sienten muy orgullosos de ello. «Somos un país que no mira a otro lado cuando se pisotean los Derechos Humanos. Sabemos que esto no va de partidos, va de dignidad. Es humanidad contra barbarie. No nos conformamos, queremos que se apruebe el embargo de armas cuanto antes. Para eso estamos en el Gobierno», ha concluido.

