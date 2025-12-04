Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad. E. P.

Los sindicatos sanitarios convocan huelga indefinida a partir del 27 de enero

La movilización se repetirá todos los martes ante el rechazo del Ministerio de Sanidad a aprobar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales del personal sanitario

E. P.

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:48

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— han anunciado este jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero. La protesta se llevará a cabo todos los martes hasta que se alcance un acuerdo.

La medida se produce tras el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

«El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores, sin privilegios entre colectivos profesionales», señaló Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos.

