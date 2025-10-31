El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: «Fue acorralado por la verdad» Alejo Miranda ha reconocido que él «habría estado más satisfecho si le hubiera respondido algunas cosas más»

E. P. Viernes, 31 de octubre 2025, 11:23 Comenta Compartir

El senador del PP Alejo Miranda, encargado de interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado ha asegurado este viernes que su partido ahora «analizará» sus evasivas para plantearse presentar una demanda en los tribunales por falso testimonio, tras una sesión en la que vio al jefe del Ejecutivo «incómodo y acorralado por la verdad».

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Alejo Miranda ha reconocido que ayer él «habría estado más satisfecho si le hubiera respondido algunas cosas más» y que sintió «angustia» porque veía que tiempo iba pasando y Sánchez recurría a «trucos» para no responder. No obstante, ha apostillado que se fue ayer de la Cámara Alta «mucho más satisfecho» que el jefe del Ejecutivo.

«Buscaba no responder, eso es muy desesperante», ha dicho el senador del PP, censurando que Sánchez acudiera al Senado con la intención de «montar un circo» y recurrir al «show de las gafas».

Miranda ha afeado la respuesta de Sánchez sobre su relación con Víctor de Aldama pese a que le estaba enseñando una fotografía en la que aparecían ambos: «El presidente no está acostumbrado a enfrentarse con la verdad en campo neutral».

ACUSA A SÁNCHEZ DE «ESCAPISTA»

Por este motivo, Miranda ha calificado a Sánchez de «escapista» y ha afeado que «chuleara» al Senado, pese a los intentos de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios de preguntarle por cuestiones concretas de su relación con Koldo García, su mujer o si su hermano «evadió tributar en España» al decir que residía en Elvas (Portugal) cuando, ha dicho, «realmente estaba en la Moncloa».

En este sentido, Miranda ha reiterado que esperarán a que el Diario de Sesiones publique la transcripción de la intervención de Sánchez. «Ahora lo importante es el análisis», ha dicho, planteando poder demandar al jefe del Ejecutivo por falso testimonio, apuntando que esto mismo es lo que le ha ocurrido al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por «torear la verdad».

Miranda también ha justificado su insistencia sobre la «intermediación» de la mujer del presidente, Begoña Gómez, en cuestiones como el rescate de Air Europa o los contratos del empresario Carlos Barrabés.

«No son negocios privados», ha avisado, apuntando también a que José Luis Ábalos y otros investigados en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional lo que hicieron fue «llevárselo crudo durante una pandemia». «El espectáculo lo ha dado el Gobierno permitiéndolo», ha terciado.