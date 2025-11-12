Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. E.P.

Sánchez reclama a Junts que haga «política con mayúsculas» al servicio de gente en vez de «abonarse al bloqueo»

«La suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública», ha señalado

E.P.

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a Junts que haga «política con mayúsculas» al servicio de la ciudadanía en lugar de «abonarse al bloqueo». Lo ha hecho sin mencionar expresamente al partido de Carles Puigdemont, al que también indirectamente le ha pedido argumentos para tumbar leyes que, a su juicio, buscan mejorar la vida de la gente.

Ha sido en su primera intervención de la comparecencia que protagoniza ante el Pleno del Congreso cuando recriminaba al PP su «oposición constructiva».

«Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, yo no entro en ellos, sus razones tendrán... ¿Qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales, para que no salga adelante la Ley de Familias en un país que sufre un invierno demográfico y que tiene un problema serio, grave, de corresponsabilidad?», ha preguntado Sánchez.

Tras requerir también argumentos para rechazar la ley de universalidad de la sanidad pública, ha incidido en que, como estas, hay muchas otras iniciativas en tramitación que, de aprobarse, mejorarían la vida de la gente.

«Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen», ha aseverado el presidente, antes de apelar a los grupos parlamentarios «a ese espíritu de acuerdo» y avisar de que «la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública», depende de lo que se aprueba en el Congreso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  3. 3 ¿Cuántos habitantes tiene Salamanca? La mayor población en los últimos seis años y creciendo
  4. 4 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  5. 5 Activado el protocolo de acoso escolar en un instituto de Peñaranda tras una agresión a una menor
  6. 6 Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda
  7. 7 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  8. 8 Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca tuvo que pagar 3 millones en Mónaco
  9. 9 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  10. 10 El primer torero salmantino que se queda sin apoderado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sánchez reclama a Junts que haga «política con mayúsculas» al servicio de gente en vez de «abonarse al bloqueo»