Sánchez llama a la empatía y a la memoria en el aniversario de la DANA mientras evita responder a Feijóo sobre el 'caso Koldo' El Congreso guarda un minuto de silencio por las 237 víctimas de la tragedia, en un Pleno marcado por el homenaje y la tensión política entre Gobierno y oposición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, guardan un minuto de sielncio por las víctimas de la DANA.

E. P. Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:33 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que la jornada está dedicada a «la empatía, el recuerdo, la memoria y el compromiso con las víctimas de la DANA». El mandatario ha pronunciado estas palabras en el primer aniversario de la tragedia, en la que 237 personas —229 de ellas en la Comunidad Valenciana— perdieron la vida.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, antes de la primera pregunta de control, formulada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha cuestionado si Sánchez «piensa decir la verdad» este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. A su juicio, el presidente «volverá a mentir, porque decir la verdad acabaría con él».

Sánchez ha evitado responder directamente, alegando que «hoy no es el día». «Como usted bien ha dicho, es una pregunta retórica que lleva formulando desde que es jefe de la oposición», replicó el presidente, insistiendo en que esta jornada debía centrarse en las víctimas: «Es el día de la DANA, de Valencia y de otros territorios como Andalucía y Castilla-La Mancha. Un día muy duro para las familias y para quienes lo perdieron todo».

El jefe del Ejecutivo ha agradecido la «solidaridad de tantos jóvenes y mayores que se desplazaron a Valencia para ayudar», y ha reivindicado la labor de los trabajadores públicos que «hicieron un trabajo extraordinario para proteger vidas», lo que provocó un aplauso de la bancada socialista. «Hoy es el día para la empatía, el recuerdo y el compromiso con la Comunidad Valenciana. Ya habrá ocasión de hablar de otras cuestiones», concluyó.

Por su parte, Feijóo también inició su intervención recordando a las víctimas y sus familiares. «Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se destinase a la reconstrucción», lamentó. El líder del PP recordó que hace un año su partido pidió suspender el Pleno por la DANA, mientras que el PSOE «regresó a la Cámara para asaltar RTVE» en referencia al decreto aprobado el mismo día. «Cumpliré con mi deber: distinguir la verdad de la mentira», añadió.

Fuentes del PP acusaron posteriormente a Sánchez de «escudarse en la DANA» para evitar responder sobre corrupción. «No ha dejado de contestar por respeto a las víctimas, solo ha evitado hablar del 'caso Koldo'. A todos los demás sí les ha respondido», apuntaron, recordando que el presidente deberá enfrentarse mañana a las preguntas en la comisión de investigación del Senado.