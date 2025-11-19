Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por presunto espionaje «masivo»: «No puede quedar impune» El presidente advierte que las grandes plataformas digitales no quedarán impunes y adelanta medidas para proteger la privacidad, combatir la desinformación y erradicar los discursos de odio en España

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:11

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este miércoles que convocará a los responsables de Meta —empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram— ante el Congreso de los Diputados para que expliquen un presunto caso de espionaje «sistemático y masivo» a usuarios.

Sánchez adelantó además que, en el próximo semestre, el Ejecutivo presentará un conjunto de medidas concretas para abordar retos digitales como la desinformación, la protección de menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad, durante el acto 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

Los responsables de Meta serán citados en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso junto a expertos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, identificar responsabilidades y garantizar que los derechos de los usuarios no han sido vulnerados de manera generalizada.

La medida se produce tras una investigación académica en España, Bélgica y Países Bajos que detectó un presunto espionaje a millones de usuarios mediante un sistema oculto que permitía rastrear su actividad en Internet, incluso cuando navegaban en modo incógnito o mediante VPN. «Aunque los usuarios creían estar protegidos, Meta seguía observando sus movimientos digitales sin su consentimiento», señaló Sánchez.

El presidente calificó las redes sociales como «un estado fallido» y un territorio «sin ley», acusando a plataformas como Meta, Google, X y TikTok de actuar de manera insuficiente ante alertas de las administraciones. «Las grandes plataformas han operado durante años como si las reglas no les afectaran, y esa sensación de impunidad ha agravado los problemas», afirmó.

Sánchez lanzó un contundente mensaje: «España no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica. Nuestra libertad y bienestar valen más que su avaricia y su beneficio».