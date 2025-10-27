Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría. EUROPA PRESS

Sánchez elige a Pilar Alegría como relevo de Fernández Vara en la Ejecutiva del PSOE como responsable de política autonómica

Vara falleció a los 66 años de edad el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad

E. P.

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá este lunes en la Ejecutiva del PSOE a Pilar Alegría como responsable del área de política autonómica en la dirección federal, cargo que ostentaba el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara hasta su muerte el pasado 5 de octubre, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado fuentes socialistas a Europa Press.

La actual portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes asumirá el cargo orgánico que ocupaba Fernández Vara, después de que Sánchez la proponga en la Comisión Ejecutiva Federal que los socialistas celebran este lunes en su sede en la madrileña calle de Ferraz.

La también secretaria general del PSOE de Aragón ya era miembro de la dirección del PSOE como vocal, y anteriormente fue portavoz del PSOE hasta enero de 2024. Además, desde enero de 2025 es secretaria general del PSOE Aragón, en sustitución de Javier Lambán.

Guillermo Fernández Vara, hasta su muerte miembro de la Ejecutiva del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, falleció a los 66 años de edad el pasado 5 de octubre a consecuencia de una larga enfermedad.

Después de su muerte, el Pleno del Senado acordó el nombramiento de la expresidenta de La Rioja y senadora socialista, Concha Andreu, como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta. Ahora, con el nombramiento de Alegría en la Ejecutiva del PSOE, se da relevo a todos los cargos que quedaron sin representación tras su fallecimiento.

