Pedro Sánchez, en el Senado. E.P.

Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles pero niega sobresueldos en el PSOE

«No se a qué se refiere, nosotros no utilizamos esos términos en clave», ha indicado

E.P.

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:42

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconoce a qué se referían el exasesor ministerial Koldo García y el exministro José Luis Ábalos cuando se referían a «chistorras», «lechugas» y «soles» pero asegura que en el PSOE no se cobran sobresueldos.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la 'comisión Koldo ' del Senado, donde comparece a petición del Partido Popular donde ha asegurado que no conoce el significado de esos términos, que según el informe de la Guardia Civil hacían referencia a distintos tipos de billetes de alto importe.

«No se a qué se refiere, nosotros no utilizamos esos términos en clave», ha indicado Sánchez antes de cargar contra el PP señalando que había otras organizaciones que hablaban de «magdalenas y bizcochos» en referencia al «PP de Valencia», ha subrayado.

A continuación, Sánchez ha afirmado que en el PSOE «nunca han existido sobresueldos a diferencia del Partido Popular», asegurando que sus retribuciones son públicas al contrario, ha apuntado, de las que reciben dirigentes 'populares'.

