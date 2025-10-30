Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE pero nunca por encima de mil euros Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado

E.P. Jueves, 30 de octubre 2025, 10:27 | Actualizado 10:43h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que «en alguna ocasión» ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros.

Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García.

«Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura» , ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso.