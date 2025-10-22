Sánchez acusa a Feijóo de «encubrir» a Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía El presidente del Gobierno reprocha al líder del PP su silencio ante los fallos en los programas de detección precoz y critica la gestión de la Junta por «mentiras, manipulación y recortes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió este miércoles a arremeter contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por no «exigir responsabilidades» al presidente andaluz, Juanma Moreno, ante la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Sánchez lamentó que la respuesta del Ejecutivo autonómico haya estado marcada por «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez sacó por tercera semana consecutiva el asunto de los fallos en los programas de detección temprana del cáncer de mama en Andalucía. Acusó a Feijóo de haber «renunciado a poner orden» en su partido y de no pedir explicaciones a Moreno Bonilla por un caso que, según el presidente, se intentó minimizar.

«Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que son 2.000. La asociación Amama denuncia la desaparición de datos de historiales clínicos, algo que ustedes calificaron de mentira y luego atribuyeron a un error informático», recriminó Sánchez al líder del PP.

El jefe del Ejecutivo consideró que la gestión de la Junta de Andalucía refleja el modelo de gobierno del PP: «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección».

La semana pasada, Sánchez ya había reprochado a Feijóo su silencio tras las palabras de Moreno, quien justificó la falta de información sobre los cribados alegando que los médicos no querían «alarmar» a las pacientes. Y una semana antes, el presidente también había acusado al PP de provocar que «haya mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos» al «favorecer los intereses de la sanidad privada» en las comunidades que gobierna.

«Nosotros hemos aumentado un 45% la inversión en sanidad pública en siete años; ustedes desvían recursos hacia la privada. Eso es lo que está ocurriendo en Andalucía», concluyó Sánchez.