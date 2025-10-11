Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E.P.

Sánchez acudirá el lunes en Egipto a la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

La ceremonia contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos

E.P.

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:13

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el lunes 13 de octubre a la ceremonia de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, donde se han celebrado las negociaciones de las que ha surgido ese pacto.

Según han anunciado fuentes gubernamentales, el acto, en el que también estará presente el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, está previsto para el mediodía.

A la ceremonia, que organiza el Gobierno de Egipto, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos.

