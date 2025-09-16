Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. E.P.

El salmantino García Ortiz cubre los 150.000 euros de fianza con parte de su patrimonio

El fiscal general ultima un recurso directo a la Sala de Apelación al considerar que la cantidad es desproporcionada

E.P.

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado parte de su patrimonio para hacer frente a los 150.000 euros de fianza que le impuso el Tribunal Supremo de cara al juicio por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas por Europa Press indican además que, desde que se conoció la fianza, numerosas personas --familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos -- se han ofrecido a colaborar en el pago de la misma.

Sin embargo, las fuentes señalan que García Ortiz no ha querido implicar a nadie, aunque agradece las muestras de cariño y solidaridad.

Así las cosas, el jefe del Ministerio Público ha afrontado la fianza con parte de sus bienes, dado que no disponía de 150.000 euros en metálico. Ahora, la fianza tendrá que ser verificada por el Tribunal Supremo para corroborar que los bienes aportados cubren la cantidad fijada.

En todo caso, el fiscal general ultima un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta al considerar que se trata de un monto excesivo.

El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, la fijó en 150.000 euros, desde los 300.000 que reclamaba González Amador, para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Antes tenía plaza asegurada, pero ahora si te lo encuentras lleno te quedas fuera»
  2. 2 Heridas dos mujeres tras el atropello de una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León
  3. 3 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  4. 4 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  5. 5 Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
  6. 6 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 15 de septiembre
  7. 7 «¡Feliz centenario, abuela! Tus manos y arrugas muestran una vida sin rendirte con fortaleza y valentía»
  8. 8 Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca
  9. 9 Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes
  10. 10 José Mercé transforma la Plaza Mayor en un tablao flamenco y pone el broche de oro a los conciertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El salmantino García Ortiz cubre los 150.000 euros de fianza con parte de su patrimonio

El salmantino García Ortiz cubre los 150.000 euros de fianza con parte de su patrimonio