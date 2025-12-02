Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián. E. P.

Rufián, sobre Sánchez: «Es un error abrir el diálogo con Junts»

El portavoz de ERC critica las «buenas palabras» del presidente y recuerda que Junts rompió con el PSOE por intereses ideológicos y empresariales

E. P.

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:35

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó este martes como «un error» las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Junts. Rufián señaló que el partido liderado por Carles Puigdemont rompió su alianza con el PSOE por «intereses ideológicos y empresariales», y no por incumplimientos, como algunos podrían interpretar.

El dirigente independentista hizo estas declaraciones a través de un mensaje en la red social X, tras la entrevista de Sánchez en el programa 'Cafe D'Idees' de La 2 Cat de TVE. En la entrevista, el jefe del Ejecutivo expresó su disposición a retomar el diálogo con Junts y anunció un paquete de medidas pendientes que el partido de Puigdemont había reclamado.

Rufián subrayó: «Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez».

