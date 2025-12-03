Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. E. P.

Rufián: «La llegada de PP y Vox al Gobierno es imparable, aunque dudo que Feijóo lidere»

El portavoz de ERC celebra la ruptura entre Junts y PSOE, critica a Aliança Catalana y alerta sobre la investigación a Begoña Gómez

E. P.

Barcelona

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, afirmó este miércoles que considera «imparable» la llegada de PP y Vox al Gobierno, aunque duda de que sea con Alberto Núñez Feijóo al frente. En su opinión, la ruptura entre Junts y PSOE es «una buena noticia» porque pone fin a los «ridículos» de ambas formaciones.

En una entrevista en Rac1, Rufián señaló que a Feijóo «se le está poniendo cara de Casado», en referencia a los conflictos internos del PP que provocaron la dimisión del exlíder Pablo Casado. Ante la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox, subrayó que «lo único que podemos hacer es retardarla» y añadió que, a su juicio, al PSOE no lo desalojará el fascismo, sino problemas como el de la vivienda.

Sobre Junts y el PSOE, valoró que la ruptura pone fin a los «ridículos» de ambos: el del PSOE por creer en el apoyo de Junts a la legislatura y el de Junts por preocuparse por aparecer junto a PP y Vox.

En cuanto a Aliança Catalana (AC), cuya subida reflejan las encuestas, Rufián afirmó: «Creo que será una gripe que pasará. Ahora bien, nos la comeremos y harán un pelotazo bestial». Comparó su auge con el de Ciudadanos y criticó a su líder, Sílvia Orriols, de quien dijo que es «más fascista» que Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su presunta implicación en el rescate de Air Europa, Rufián aseguró que «la meterán en la cárcel», señalando que es la misma estrategia utilizada contra él y otros políticos independentistas, incluido Oriol Junqueras.

Por último, defendió su independentismo, señalando que en Cataluña es el único lugar donde se cuestiona su compromiso con la causa.

  Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
