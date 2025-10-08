Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se derrumbó un edificio en obras.

Rescatados los cadávares de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de Madrid

Tres eran hombres y una mujer, que tenía «alguna responsabilidad en la obra», ha indicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

E. P.

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:15

Los bomberos han rescatado los cuerpos sin vida de los cuatro desparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras, 4, han confirmado en la madrugada de este miércoles los servicios de emergencias.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado del rescate de dos de los cuerpos poco antes de las 3.00 de este miércoles, horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres, y han indicado que la Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo en las próximas horas de su identificación.

Las mismas fuentes han indicado que los bomberos han comenzado a retirarse del lugar del siniestro poco después, si bien permanecerá un retén preventivo durante la noche.

De los cuatro desaparecidos, tres eran hombres y una mujer, que tenía «alguna responsabilidad en la obra», ha indicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desplazado hasta el lugar del siniestro.

El dispositivo lo han integrado bomberos y policías municipales, encargados estos últimos del vuelo de drones, unido a la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación con una grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible aunque «es una tarea durísima», ha recalcado Almeida, en declaraciones a los periodistas en el lugar.

Los bomberos «también lo están haciendo en gran medida manualmente, es decir, están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados». En esta «tarea compleja y difícil» se ha contado además con la ayuda de perros de la Policía Nacional, entrenados para descubrir los lugares donde pudieran estar los desaparecidos debajo de los escombros.

En estos momentos no hay indicios de lo que ha podido suceder, una investigación e instrucción que recaen en la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid al tratarse de un accidente laboral. Almeida ha detallado que «se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja.

