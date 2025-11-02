Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. E. P.

El PSOE registra una ley en el Congreso para apartar a los jueces que se pronuncien políticamente

La incluye en un nuevo intento de reforma del Código Penal para derogar los delitos contra las ofensas religiosas

E. P.

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal, con el objetivo de que los jueces y magistrados puedan ser apartados si adoptan posturas políticas contrarias a las instituciones públicas y sus representantes.

Según recoge Europa Press, la reforma socialista introduce una nueva causa de abstención y recusación que contempla las actuaciones de jueces y magistrados en su función como representantes del poder del Estado, cuando estas puedan comprometer su apariencia de imparcialidad.

En concreto, la propuesta establece que los jueces y magistrados podrán ser apartados si «realizan manifestaciones públicas invocando su condición o utilizándola, contra actuaciones de autoridades, funcionarios, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que participen en un procedimiento; si se dirigen a ellos de manera privada con tal fin; o si participan en actos o concentraciones con el mismo objetivo».

El juez deja de ser imparcial

Los socialistas argumentan que este tipo de conductas no solo comprometen el derecho a un juez imparcial, elemento esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que también afectan a la percepción de independencia del Poder Judicial.

La proposición de ley incluye además la derogación del artículo 525 del Código Penal, relativo a los delitos contra las ofensas religiosas. En particular, se busca eliminar la multa de ocho a doce meses a quienes, «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejaciones públicas a quienes los profesen o practiquen».

La polémica de Lalachús

El PSOE ya había registrado una iniciativa para suprimir este artículo en enero, tras la denuncia contra la humorista Lalachús por una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix'. Aquella propuesta incluía también una reforma para limitar la actuación de las acusaciones populares, que en la nueva proposición ha sido sustituida por la medida de recusación de jueces por falta de imparcialidad.

Por su parte, sigue pendiente en el Congreso otra reforma impulsada en diciembre de 2023 por Sumar, que también buscaba eliminar el delito contra las ofensas religiosas y otros delitos como las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo. El PSOE mantiene reservas sobre estos últimos puntos, lo que ha provocado sucesivas prórrogas en los plazos para presentar enmiendas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  3. 3 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  4. 4 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  5. 5 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  6. 6 Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia
  7. 7 Herida tras una colisión por alcance en Alba de Tormes
  8. 8 Unionistas mantiene la seriedad en defensa y suma su cuarto partido consecutivo sin conocer la derrota (0-0)
  9. 9 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  10. 10 Desarticulada una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet con detenidos en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El PSOE registra una ley en el Congreso para apartar a los jueces que se pronuncien políticamente

El PSOE registra una ley en el Congreso para apartar a los jueces que se pronuncien políticamente