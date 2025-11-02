El PSOE registra una ley en el Congreso para apartar a los jueces que se pronuncien políticamente La incluye en un nuevo intento de reforma del Código Penal para derogar los delitos contra las ofensas religiosas

El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal, con el objetivo de que los jueces y magistrados puedan ser apartados si adoptan posturas políticas contrarias a las instituciones públicas y sus representantes.

Según recoge Europa Press, la reforma socialista introduce una nueva causa de abstención y recusación que contempla las actuaciones de jueces y magistrados en su función como representantes del poder del Estado, cuando estas puedan comprometer su apariencia de imparcialidad.

En concreto, la propuesta establece que los jueces y magistrados podrán ser apartados si «realizan manifestaciones públicas invocando su condición o utilizándola, contra actuaciones de autoridades, funcionarios, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que participen en un procedimiento; si se dirigen a ellos de manera privada con tal fin; o si participan en actos o concentraciones con el mismo objetivo».

El juez deja de ser imparcial

Los socialistas argumentan que este tipo de conductas no solo comprometen el derecho a un juez imparcial, elemento esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que también afectan a la percepción de independencia del Poder Judicial.

La proposición de ley incluye además la derogación del artículo 525 del Código Penal, relativo a los delitos contra las ofensas religiosas. En particular, se busca eliminar la multa de ocho a doce meses a quienes, «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejaciones públicas a quienes los profesen o practiquen».

La polémica de Lalachús

El PSOE ya había registrado una iniciativa para suprimir este artículo en enero, tras la denuncia contra la humorista Lalachús por una estampita de la vaquilla del 'Grand Prix'. Aquella propuesta incluía también una reforma para limitar la actuación de las acusaciones populares, que en la nueva proposición ha sido sustituida por la medida de recusación de jueces por falta de imparcialidad.

Por su parte, sigue pendiente en el Congreso otra reforma impulsada en diciembre de 2023 por Sumar, que también buscaba eliminar el delito contra las ofensas religiosas y otros delitos como las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo. El PSOE mantiene reservas sobre estos últimos puntos, lo que ha provocado sucesivas prórrogas en los plazos para presentar enmiendas.